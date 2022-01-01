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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 382383384385

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
11
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:05

  moveton написав:
  cohan написав:бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются

200 - это в лимитах называется "Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України" и перевод внутри Альфы в них учитывается? Чудны дела...


могу ошибаться, но вот в июле с лимитами карт на снятие туда-сюда переслал 100к, и наружу 150 уже не ушло, в общем, до войны этого не замечал, хотя там 500 вроде было, звучало даже 1млн в каких-то условиях, то сейчас ощутил
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:04

Re: Альфа-Банк

cohan написав:
  moveton написав:
  cohan написав:бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются

200 - это в лимитах называется "Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України" и перевод внутри Альфы в них учитывается? Чудны дела...


могу ошибаться, но вот в июле с лимитами карт на снятие туда-сюда переслал 100к, и наружу 150 уже не ушло, в общем, до войны этого не замечал, хотя там 500 вроде было, звучало даже 1млн в каких-то условиях, то сейчас ощутил
Сегодня упёрся в 200 тыс. за месяц. Но внутри банка при этом ходило без проблем.
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