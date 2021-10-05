cohan написав:бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются
200 - это в лимитах называется "Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України" и перевод внутри Альфы в них учитывается? Чудны дела...
могу ошибаться, но вот в июле с лимитами карт на снятие туда-сюда переслал 100к, и наружу 150 уже не ушло, в общем, до войны этого не замечал, хотя там 500 вроде было, звучало даже 1млн в каких-то условиях, то сейчас ощутил
cohan написав:бесит что внутри Альфы (жене например) эти 200 учитываются
200 - это в лимитах называется "Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України" и перевод внутри Альфы в них учитывается? Чудны дела...
могу ошибаться, но вот в июле с лимитами карт на снятие туда-сюда переслал 100к, и наружу 150 уже не ушло, в общем, до войны этого не замечал, хотя там 500 вроде было, звучало даже 1млн в каких-то условиях, то сейчас ощутил
Сегодня упёрся в 200 тыс. за месяц. Но внутри банка при этом ходило без проблем.
Howl написав:WallNutPen, лимит 5к грн на P2P это, если есть задолженность на какой-либо карте. А так лимит до 30к грн. https://t.me/sensebank/158492
Возражу вам. У меня нет кредиток в альфе в принципе. Все закрыты ещё в мае по акции 20/80. На днях пробовал тянуть с Вайта. Начинал с 15к. Отлуп. 10к - отлуп. 5к - прошло. Поэтому остаюсь при своем. Алла более 5к с пакеток пока чужими тянучками не выпускает. По крайней мере на сегодня у меня так
WallNutPen, я свой пример приводил ранее + у Романа в чате хейтеров уточнил касательно введения лимита 5к грн при переводе -- в ближайшее время изменений не было.
Возможно, что закрытие кредиток по 20/80 не убрало отпечаток на повышение лимитов по Р2Р. Просто у меня RED с кредитным лимитом до 1к грн (из-за срезания лимита с момента введения ВП) и использую в льготном периоде его...