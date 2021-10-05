RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 383384385386

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
11
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:21

  qreaton написав: Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе.

А было такое заявление? Ссылочкой или скринчиком не поделитесь? Надеюсь вы не выдаёте желаемое за действительное имея в виду под "заявлением Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ" анонс в ТГ-канале Гороховского о запуске на этой неделе возможности покупать валюту на депозиты от 3 мес. Потому как в этом сообщении не было ни слова о покупке по курсу НБУ, а курс по этой операции как раз очень даже может и отличатся от курса НБУ
WallNutPen
 
Повідомлень: 761
З нами з: 08.06.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:40

Re: Альфа-Банк

  qreaton написав:Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе. Я смотрел баланс и цифры Универсала, фондироватся в валюте им не особо то и нужно и даже опасно. Разве, что планируются к покупке овгз номинированнные в валюте.

Вы за них не волнуйтесь - они возьмут ваши доллары под 0,1% годовых и разместят на овгз под 3,5 - 4 % годовых.
ramaz
 
Повідомлень: 553
З нами з: 12.07.17
Подякував: 103 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 383384385386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, ramaz, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 37, 38, 39
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
386 497905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 07:41
flysoulfly
Банк Власний Рахунок 1 ... 59, 60, 61
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
601 528862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 05:17
WallNutPen
ОТП БАНК 1 ... 13, 14, 15
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
148 99800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 00:42
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (387)
01.08.2022 08:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.