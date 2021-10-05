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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 07:21
qreaton написав:
Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе.
А было такое заявление? Ссылочкой или скринчиком не поделитесь? Надеюсь вы не выдаёте желаемое за действительное имея в виду под "заявлением Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ" анонс в ТГ-канале Гороховского о запуске на этой неделе возможности покупать валюту на депозиты от 3 мес. Потому как в этом сообщении не было ни слова о покупке по курсу НБУ, а курс по этой операции как раз очень даже может и отличатся от курса НБУ
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Додано: Пон 01 сер, 2022 07:40
qreaton написав:
Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе. Я смотрел баланс и цифры Универсала, фондироватся в валюте им не особо то и нужно и даже опасно. Разве, что планируются к покупке овгз номинированнные в валюте.
Вы за них не волнуйтесь - они возьмут ваши доллары под 0,1% годовых и разместят на овгз под 3,5 - 4 % годовых.
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