qreaton написав: Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе.
А было такое заявление? Ссылочкой или скринчиком не поделитесь? Надеюсь вы не выдаёте желаемое за действительное имея в виду под "заявлением Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ" анонс в ТГ-канале Гороховского о запуске на этой неделе возможности покупать валюту на депозиты от 3 мес. Потому как в этом сообщении не было ни слова о покупке по курсу НБУ, а курс по этой операции как раз очень даже может и отличатся от курса НБУ
qreaton написав:Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе. Я смотрел баланс и цифры Универсала, фондироватся в валюте им не особо то и нужно и даже опасно. Разве, что планируются к покупке овгз номинированнные в валюте.
Вы за них не волнуйтесь - они возьмут ваши доллары под 0,1% годовых и разместят на овгз под 3,5 - 4 % годовых.
Таке питання, чи є можливість у мобільному додатку Сенс сплачивати за допомогою QR-коду? На платіжці є код, а от спроба сплатити закінчується нічим... Додаток ніяк не підв`язаний до нього. У самому додатку нічого не знайшов про сплату по коду.
Watcher написав:Таке питання, чи є можливість у мобільному додатку Сенс сплачивати за допомогою QR-коду? На платіжці є код, а от спроба сплатити закінчується нічим... Додаток ніяк не підв`язаний до нього. У самому додатку нічого не знайшов про сплату по коду.