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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 384385386387>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:21

  qreaton написав: Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе.

А было такое заявление? Ссылочкой или скринчиком не поделитесь? Надеюсь вы не выдаёте желаемое за действительное имея в виду под "заявлением Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ" анонс в ТГ-канале Гороховского о запуске на этой неделе возможности покупать валюту на депозиты от 3 мес. Потому как в этом сообщении не было ни слова о покупке по курсу НБУ, а курс по этой операции как раз очень даже может и отличатся от курса НБУ
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:40

Re: Альфа-Банк

  qreaton написав:Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе. Я смотрел баланс и цифры Универсала, фондироватся в валюте им не особо то и нужно и даже опасно. Разве, что планируются к покупке овгз номинированнные в валюте.

Вы за них не волнуйтесь - они возьмут ваши доллары под 0,1% годовых и разместят на овгз под 3,5 - 4 % годовых.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:16

Re: Альфа-Банк

  Alexey_k9 написав:А шо с консьєржем сталось? Давно закрили?
У тут відповіді на питання:
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 9119291666
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:25

Альфа с 1 сентября будет брать 100 грн. с кредиток

https://alfabank.ua/news/zmini-do-tarif ... nk-ukraina
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:26

банк ОСКАЖЕНІВ!

Із 1 вересня вводить плату за користування кредитками
100 грн в міс якщо заборгованість > 20 грн
нормас? :)


https://alfabank.ua/upload/zmina-tarifi ... 010822.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:42

Таке питання, чи є можливість у мобільному додатку Сенс сплачивати за допомогою QR-коду?
На платіжці є код, а от спроба сплатити закінчується нічим... Додаток ніяк не підв`язаний до нього.
У самому додатку нічого не знайшов про сплату по коду. :?
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:46

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:банк ОСКАЖЕНІВ!

Із 1 вересня вводить плату за користування кредитками
100 грн в міс якщо заборгованість > 20 грн
нормас? :)


https://alfabank.ua/upload/zmina-tarifi ... 010822.pdf
Мова про заборгованість загальну від суми кредиту, чи від непогашеної суми у грейсі ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:48

  Watcher написав:Таке питання, чи є можливість у мобільному додатку Сенс сплачивати за допомогою QR-коду?
На платіжці є код, а от спроба сплатити закінчується нічим... Додаток ніяк не підв`язаний до нього.
У самому додатку нічого не знайшов про сплату по коду. :?

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... e-SuperApp врёт? Не имею кода для проверки, но, во всяком случае, пункт из второго способа у меня в Сенсе есть и при его выборе пытается чего-то сфотографировать.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:55

  stas_rst написав:
greenozon написав:банк ОСКАЖЕНІВ!

Із 1 вересня вводить плату за користування кредитками
100 грн в міс якщо заборгованість > 20 грн
нормас? :)


https://alfabank.ua/upload/zmina-tarifi ... 010822.pdf
Мова про заборгованість загальну від суми кредиту, чи від непогашеної суми у грейсі ?

* Заборгованість - це сума фінансових зобов’язань клієнта перед Банком, що включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та проценти, які нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за поточний Розрахунковий період.
** Даний тариф застосовується тільки для розрахункових операцій, які здійснюються з використанням відновлюваної кредитної лінії та не застосовується до розрахункових операцій (заборгованості) по Програмі «Моментальна розстрочка на карту» / «Легка розстрочка». Плата за обслуговування основної картки щомісячно при відсутності заборгованості, або наявності заборгованості до 20 грн. на кінець Розрахункового періоду окремо не тарифікується, оскільки вартість послуги включена у вартість видачі готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат будь-якого банку (в т.ч. Альфа-Банку) в Україні та за її межами згідно п.10 цих Тарифів
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:57

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:Не имею кода для проверки, но, во всяком случае, пункт из второго способа у меня в Сенсе есть и при его выборе пытается чего-то сфотографировать.

Спасибо! Действительно, работает... Вот только с кодом от Домофона затык. Требует номер карточки получателя, что есть бред... :-)
Походу, код у них такой, кривой. :-(
Им надо в приложение Сенс добавить закладку на фото кода на главную страницу, а то интуитивно непонятно, спрятали в подменю, а я туда и не хожу особо никогда.
Watcher
 
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