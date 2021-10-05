qreaton написав: Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе.
А было такое заявление? Ссылочкой или скринчиком не поделитесь? Надеюсь вы не выдаёте желаемое за действительное имея в виду под "заявлением Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ" анонс в ТГ-канале Гороховского о запуске на этой неделе возможности покупать валюту на депозиты от 3 мес. Потому как в этом сообщении не было ни слова о покупке по курсу НБУ, а курс по этой операции как раз очень даже может и отличатся от курса НБУ
qreaton написав:Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе. Я смотрел баланс и цифры Универсала, фондироватся в валюте им не особо то и нужно и даже опасно. Разве, что планируются к покупке овгз номинированнные в валюте.
Вы за них не волнуйтесь - они возьмут ваши доллары под 0,1% годовых и разместят на овгз под 3,5 - 4 % годовых.
Таке питання, чи є можливість у мобільному додатку Сенс сплачивати за допомогою QR-коду? На платіжці є код, а от спроба сплатити закінчується нічим... Додаток ніяк не підв`язаний до нього. У самому додатку нічого не знайшов про сплату по коду.
Watcher написав:Таке питання, чи є можливість у мобільному додатку Сенс сплачивати за допомогою QR-коду? На платіжці є код, а от спроба сплатити закінчується нічим... Додаток ніяк не підв`язаний до нього. У самому додатку нічого не знайшов про сплату по коду.
Мова про заборгованість загальну від суми кредиту, чи від непогашеної суми у грейсі ?
* Заборгованість - це сума фінансових зобов’язань клієнта перед Банком, що включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та проценти, які нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за поточний Розрахунковий період. ** Даний тариф застосовується тільки для розрахункових операцій, які здійснюються з використанням відновлюваної кредитної лінії та не застосовується до розрахункових операцій (заборгованості) по Програмі «Моментальна розстрочка на карту» / «Легка розстрочка». Плата за обслуговування основної картки щомісячно при відсутності заборгованості, або наявності заборгованості до 20 грн. на кінець Розрахункового періоду окремо не тарифікується, оскільки вартість послуги включена у вартість видачі готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат будь-якого банку (в т.ч. Альфа-Банку) в Україні та за її межами згідно п.10 цих Тарифів
moveton написав:Не имею кода для проверки, но, во всяком случае, пункт из второго способа у меня в Сенсе есть и при его выборе пытается чего-то сфотографировать.
Спасибо! Действительно, работает... Вот только с кодом от Домофона затык. Требует номер карточки получателя, что есть бред... Походу, код у них такой, кривой. Им надо в приложение Сенс добавить закладку на фото кода на главную страницу, а то интуитивно непонятно, спрятали в подменю, а я туда и не хожу особо никогда.