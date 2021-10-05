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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 384385386387

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Альфа-Банк 3.7 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:31

Kalgan Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:36

  stas_rst написав:Kalgan Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.

в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:36

  stas_rst написав:Kalgan Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.

Я, все таки надеюсь, шо Алка одумается до 1 сентября.
И 100 грн за грейс по сравнению с 25 грн у Идеи, эт ещё большая и реальная дурость. Адназначна.
Алка и иДея = две подружки-ду..чки (с)стена СШ №4 г. Белогорск 1972 г. :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:44

Amethyst Згоден! я часто кажу - голова, щоб нею думати, а не в неї їсти і шапку носити :)
Нехай думають. 31-ше - це середа і можна загаситись зранку на повну. Далі тільки на свої.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:46

  stas_rst написав:Amethyst Згоден! я часто кажу - голова, щоб нею думати, а не в неї їсти і шапку носити :)
Нехай думають. 31-ше - це середа і можна загаситись зранку на повну. Далі тільки на свої.

Гаситися треба до відповідної РД у вересні, причому мона з понтом залишити 18..19грн боргу :mrgreen:

ПС. Аллюсік, дорогенька, передай своїм марХітоЛагам пропозицію: можна написати в ріХламі відновлення хренотування, що у тебе є грейс 62дн за 100грн, 93дн за 200грн і 123дн за 300грн :idea: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 01 сер, 2022 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:48

Amethyst на жаль, РД в додатку не бачу, тільки мінімальний платіж в межах грейсу 20.08.
Мабуть не туди дивлюсь :)
ПС. Чи ця дата є також РД для усього кредиту ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:53

Re: Альфа-Банк

stas_rst написав:Amethyst на жаль, РД в додатку не бачу, тільки мінімальний платіж в межах грейсу 20.08.
Мабуть не туди дивлюсь :)
ПС. Чи ця дата є також РД для усього кредиту ?
РД=Дата відкриття кред.карти.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:00

  stas_rst написав:Amethyst на жаль, РД в додатку не бачу, тільки мінімальний платіж в межах грейсу 20.08.
Мабуть не туди дивлюсь :)

Ну так, Алка в Сенсі ніде не відображує реальну РД.
Дата, шо там світиться для "РД" під сумою заборгованості, зазвичай зменшена на -1..3дн.
Але в МАБі відображується реальна дата кредоговору.
На мило приходить виписка тільки з номером того кредоговору. Для дуже прискіпливих можна помучити Чат, перепитавши ТРИ рази, чи ту дату вони вам підсовують :mrgreen:

  Zochan написав:РД=Дата відкриття кред.карти.
все ж таки -- це дата підписання кред договору (можливо введенням ОТП-пароля при онлайн-оформленні) і вона повинна ПРАВИЛЬНО відображатися у будь-якому ІБ, бо за це теперя Алка гроші бере :mrgreen:
Amethyst
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