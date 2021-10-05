Kalgan Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:31
Kalgan Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:36
в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:36
Я, все таки надеюсь, шо Алка одумается до 1 сентября.
И 100 грн за грейс по сравнению с 25 грн у Идеи, эт ещё большая и реальная дурость. Адназначна.
Алка и иДея = две подружки-ду..чки (с)стена СШ №4 г. Белогорск 1972 г.
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:44
Amethyst Згоден! я часто кажу - голова, щоб нею думати, а не в неї їсти і шапку носити :)
Нехай думають. 31-ше - це середа і можна загаситись зранку на повну. Далі тільки на свої.
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:46
Гаситися треба до відповідної РД у вересні, причому мона з понтом залишити 18..19грн боргу
ПС. Аллюсік, дорогенька, передай своїм марХітоЛагам пропозицію: можна написати в ріХламі відновлення хренотування, що у тебе є грейс 62дн за 100грн, 93дн за 200грн і 123дн за 300грн
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 01 сер, 2022 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:48
Amethyst на жаль, РД в додатку не бачу, тільки мінімальний платіж в межах грейсу 20.08.
Мабуть не туди дивлюсь :)
ПС. Чи ця дата є також РД для усього кредиту ?
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:53
Re: Альфа-Банк
РД=Дата відкриття кред.карти.
Додано: Пон 01 сер, 2022 12:00
Ну так, Алка в Сенсі ніде не відображує реальну РД.
Дата, шо там світиться для "РД" під сумою заборгованості, зазвичай зменшена на -1..3дн.
Але в МАБі відображується реальна дата кредоговору.
На мило приходить виписка тільки з номером того кредоговору. Для дуже прискіпливих можна помучити Чат, перепитавши ТРИ рази, чи ту дату вони вам підсовують
все ж таки -- це дата підписання кред договору (можливо введенням ОТП-пароля при онлайн-оформленні) і вона повинна ПРАВИЛЬНО відображатися у будь-якому ІБ, бо за це теперя Алка гроші бере
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