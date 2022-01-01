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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388

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Альфа-Банк 3.7 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:18

  stas_rst написав:уточнення після спілкування з толковим спеціалістом:
РД (дата укладення договору по кредитці) коригується на вихідні і святкові дні (хоча й відмінені тимчасово кабміном) в сторону зменшення .
Тобто при РД субота/неділя/святковий погашати до <20 грн. різниці із ПОВНИМ ТІЛОМ КРЕДИТУ потрібно в будній день перед настанням вихідних/святкових.

Це неправильне уточнення.
Тому що Алка спочатку ВІДНІМАЄ 2 дні від РД, а потім вже аналізує робочий чи святковий день вийшов і далі малює НОВУ дату
Таким чином робочий вівторок спокійнесенько перетворюється в п'ятницю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:33

Re: Альфа-Банк

то що, пора закривати розстрочки?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42

  undeadserf написав:то що, пора закривати розстрочки?

Ні. Якраз розстрочки не входять у той ліміт в 20грн.
Но нові безкоштовні розстрочки Алка не оформлює зараз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:44

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Алка спочатку ВІДНІМАЄ 2 дні від РД, а потім вже аналізує робочий чи святковий день вийшов і далі малює НОВУ дату

Ви мене трохи не так зрозуміли. Для прикладу - РД - дата укладення договору - 25-те число місяця. Її видно тільки в системі МАБ, ви повністю праві вище.
Я мав на увазі, що наприклад у вересні 25-те - це неділя і погашати УСЕ ТІЛО КРЕДИТУ мінус 20.01 грн. потрібно у п"ятницю,23-го.
ПС. І уточнення більше стосувалось того, що я виділив капсом.
Алка спочатку ВІДНІМАЄ 2 дні від РД, а потім вже аналізує робочий чи святковий день

ППС. Також у додатку дата ОМП у мене співпадає із РД по договору, при цьому Алка нічого сама не мінусує для перестраховки.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:59

Оплата Google-Pay і інші трабли при користуванні карткою Хам

Замовив у додатку картку Хамелеон, воно одразу робить віртуальну.
Замовив пластік - поки що навіть не трекається. Але те що замовлен пластік може якось впливає на роботу.

Перша оплата, категорія потрапляє у обрані для кешбека - а кешбека немає. Поспілкувався з підтримкою - зробили запит, а також повідомили що зворотнього звязу по цьому запиту не передбачено, чекайти три дні. Ну добре, чекаємо.

Додав в гугл-пей, додалася. Сьогодні спробував оплатити - термінал два рази пікає і покажує використайте чіп (тобто термінал картку бачить, але щось йому у ній не подабається). Написав на підтримку, експерт підтримки Дмитро Купріянов (чат від 1 сепрня, 14:00 - може там зразу представник подивиться номер картки) спочатку написав що треба зробити першу опралу пластіком, без цього ГП не запрацює. Потім запропонував спробувати ще раз в іншому терміналі.
Тільки при додатковому питанні що він мав на увазі стосовно першої оплати - відповів що у моєму випадку це не суттево.

Коли і спроба в інших терміналах не допомогла, запропонував знову додати картку в ГП.
Але, пробачте, я вже декілька раз намагався оплатити, оплата не проходіла, я платив іншою карткою (вже втративши гривень 15 кешбеку, платив white, там майже немає КБ), мені так постійно треба ідти до магазина і перевіряти чергове припущення спеціаліста з підтримки?

І останне, Павло після закінченя розмови не завершив чат - не надіслав форму для оцінування, чи вирішена проблема чи ні. Че що, новий варіант покращити собі оцінки? Дуже дотепно з боку Павла але вирішити проблему аж ніяк не допомагає.

Як би там не було, оплата ГуглПай доси не працює.Чи може банк чітко відповісти чьому а не спробуйте те, спробуйте це.

Дякую
Sime
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:16

  greenozon написав:банк ОСКАЖЕНІВ!

Із 1 вересня вводить плату за користування кредитками
100 грн в міс якщо заборгованість > 20 грн
нормас? :)


https://alfabank.ua/upload/zmina-tarifi ... 010822.pdf

скурвилась дівка )
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:24

Re: Альфа-Банк

Ого! Срочно тре закривать к чортам ;)
chipmunk
 
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