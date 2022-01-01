Додано: Пон 01 сер, 2022 14:59

Замовив у додатку картку Хамелеон, воно одразу робить віртуальну.

Замовив пластік - поки що навіть не трекається. Але те що замовлен пластік може якось впливає на роботу.



Перша оплата, категорія потрапляє у обрані для кешбека - а кешбека немає. Поспілкувався з підтримкою - зробили запит, а також повідомили що зворотнього звязу по цьому запиту не передбачено, чекайти три дні. Ну добре, чекаємо.



Додав в гугл-пей, додалася. Сьогодні спробував оплатити - термінал два рази пікає і покажує використайте чіп (тобто термінал картку бачить, але щось йому у ній не подабається). Написав на підтримку, експерт підтримки Дмитро Купріянов (чат від 1 сепрня, 14:00 - може там зразу представник подивиться номер картки) спочатку написав що треба зробити першу опралу пластіком, без цього ГП не запрацює. Потім запропонував спробувати ще раз в іншому терміналі.

Тільки при додатковому питанні що він мав на увазі стосовно першої оплати - відповів що у моєму випадку це не суттево.



Коли і спроба в інших терміналах не допомогла, запропонував знову додати картку в ГП.

Але, пробачте, я вже декілька раз намагався оплатити, оплата не проходіла, я платив іншою карткою (вже втративши гривень 15 кешбеку, платив white, там майже немає КБ), мені так постійно треба ідти до магазина і перевіряти чергове припущення спеціаліста з підтримки?



І останне, Павло після закінченя розмови не завершив чат - не надіслав форму для оцінування, чи вирішена проблема чи ні. Че що, новий варіант покращити собі оцінки? Дуже дотепно з боку Павла але вирішити проблему аж ніяк не допомагає.



Як би там не було, оплата ГуглПай доси не працює.Чи може банк чітко відповісти чьому а не спробуйте те, спробуйте це.



Дякую