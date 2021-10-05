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Альфа-Банк
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:18
stas_rst написав:
уточнення після спілкування з толковим спеціалістом:
РД (дата укладення договору по кредитці) коригується на вихідні і святкові дні (хоча й відмінені тимчасово кабміном) в сторону зменшення .
Тобто при РД субота/неділя/святковий погашати до <20 грн. різниці із ПОВНИМ ТІЛОМ КРЕДИТУ потрібно в будній день перед настанням вихідних/святкових.
Це неправильне уточнення.
Тому що Алка спочатку ВІДНІМАЄ 2 дні від РД, а потім вже аналізує робочий чи святковий день вийшов і далі малює НОВУ дату
Таким чином робочий вівторок спокійнесенько перетворюється в п'ятницю
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:33
то що, пора закривати розстрочки?
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undeadserf
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42
undeadserf написав:
то що, пора закривати розстрочки?
Ні. Якраз розстрочки не входять у той ліміт в 20грн.
Но нові безкоштовні розстрочки Алка не оформлює зараз.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:44
Amethyst написав:
Алка спочатку ВІДНІМАЄ 2 дні від РД, а потім вже аналізує робочий чи святковий день вийшов і далі малює НОВУ дату
Ви мене трохи не так зрозуміли. Для прикладу - РД - дата укладення договору - 25-те число місяця. Її видно тільки в системі МАБ, ви повністю праві вище.
Я мав на увазі, що наприклад у вересні 25-те - це неділя і погашати УСЕ ТІЛО КРЕДИТУ мінус 19.99 грн. потрібно у п"ятницю,23-го.
ПС. І уточнення більше стосувалось того, що я виділив капсом.
Алка спочатку ВІДНІМАЄ 2 дні від РД, а потім вже аналізує робочий чи святковий день
ППС. Також у додатку дата ОМП у мене співпадає із РД по договору, при цьому Алка нічого сама не мінусує для перестраховки.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 01 сер, 2022 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:59
Замовив у додатку картку Хамелеон, воно одразу робить віртуальну.
Замовив пластік - поки що навіть не трекається. Але те що замовлен пластік може якось впливає на роботу.
Перша оплата, категорія потрапляє у обрані для кешбека - а кешбека немає. Поспілкувався з підтримкою - зробили запит, а також повідомили що зворотнього звязу по цьому запиту не передбачено, чекайти три дні. Ну добре, чекаємо.
Додав в гугл-пей, додалася. Сьогодні спробував оплатити - термінал два рази пікає і покажує використайте чіп (тобто термінал картку бачить, але щось йому у ній не подабається). Написав на підтримку, експерт підтримки Дмитро Купріянов (чат від 1 сепрня, 14:00 - може там зразу представник подивиться номер картки) спочатку написав що треба зробити першу опралу пластіком, без цього ГП не запрацює. Потім запропонував спробувати ще раз в іншому терміналі.
Тільки при додатковому питанні що він мав на увазі стосовно першої оплати - відповів що у моєму випадку це не суттево.
Коли і спроба в інших терміналах не допомогла, запропонував знову додати картку в ГП.
Але, пробачте, я вже декілька раз намагався оплатити, оплата не проходіла, я платив іншою карткою (вже втративши гривень 15 кешбеку, платив white, там майже немає КБ), мені так постійно треба ідти до магазина і перевіряти чергове припущення спеціаліста з підтримки?
І останне, Павло після закінченя розмови не завершив чат - не надіслав форму для оцінування, чи вирішена проблема чи ні. Че що, новий варіант покращити собі оцінки? Дуже дотепно з боку Павла але вирішити проблему аж ніяк не допомагає.
Як би там не було, оплата ГуглПай доси не працює.Чи може банк чітко відповісти чьому а не спробуйте те, спробуйте це.
Дякую
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:16
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:24
Ого! Срочно тре закривать к чортам
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chipmunk
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:25
Чи може то тіки негрейсовий борг?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:29
Просто Алка хоче змусити закрити всі борги по кредиткам, або заробляти на кредитах більше. Якщо прямо - свинам вказали дорогу на вихід.
Kalgan написав:
в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити
Брешуть. Яке ще збільшення кредитування, якщо це навпаки зменшення. Більшість зараз погасить кредитки і буде користуватися тільки дебетками. Вигода (% на залишок, що перекриває коміс 100 грн + дохід) буде тільки в тому випадку, якщо у вас великі суми боргу і більше немає інших кредиток для користування.
Востаннє редагувалось Striker
в Пон 01 сер, 2022 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:30
chipmunk написав:
Чи може то тіки негрейсовий борг?
Грейсовий, грейсовий також
Вище вже наводили повне посилання умов для соточки
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Пон 01 сер, 2022 14:42
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