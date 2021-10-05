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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 386387388389

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:35

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:Я мав на увазі, що наприклад у вересні 25-те - це неділя і погашати УСЕ ТІЛО КРЕДИТУ мінус 20.01 грн. потрібно у п"ятницю,23-го.
ПС. І уточнення більше стосувалось того, що я виділив капсом.

З цим згоден.
Але пересічний не так легко може знайти ПРАВИЛЬНУ дату РД.
Точне її значення Сенс не показує.
Но то таке -- для остаточного вирішення питання погашення достатньо того, що світить Сенс. І всьооо
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:42

Re: Альфа-Банк

  Sime написав:Замовив пластік - поки що навіть не трекається.
Пластик спочатку виготовляється із реквізитами цифрової картки, а потім уже передається до "Нової почти".

  Sime написав:Але те що замовлен пластік може якось впливає на роботу.
Ніяк не впливає.

  Sime написав:Перша оплата, категорія потрапляє у обрані для кешбека - а кешбека немає.
Нова картка приєднується до програми кешбеку протягом 3-х робочих днів. За цей кешбек буде нарахований, але його відображення буде після підключення картки до Cash'U CLUB.

  Sime написав:Сьогодні спробував оплатити - термінал два рази пікає і покажує використайте чіп (тобто термінал картку бачить, але щось йому у ній не подабається).
Проблема може бути на апаратній несумісності між телефоном і POS-терміналом або термінал неправильно налаштований чи якійсь параметри безпеки на телефоні не такі... Тут важко сказати. Додати в гаманець Gpay/Google Wallet неправильно неможливо, ну як варіант треба спробувати додати картку власноруч у Gpay/Google Wallet.

  Sime написав:І останне, Павло після закінченя розмови не завершив чат - не надіслав форму для оцінування...
Скоріше за все запит висить на другій лінії фахівців. Ну Алла недосконала, але з характером.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43

Виходить, що є сенс витрачати в цьому місяці тільки до РД. Після вже готуй соточку, а то і дві-три.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43

Amethyst після Вашого цитування виправив помилку :) мінус 19.99 грн. від ПОВНОГО тіла кредиту.
Я РД таки глянув у МАБ, бо віри нема ні додатку, ні ГЛ.
Ще момент - при вході забув пароль :) відновлював через оператора логін, то він мене довго випитував, навіщо мені МАБ, якщо є супер-пупер додаток :)
але попався товариський хлопець і ми домовились - спочатку він мені логін, а потім я йому - причини :) то заодно й випитав про "пакращення" з 01.09.
І ще - поки "сенсаційний" не світить, а про "пакращення" до 1 вересня можуть і передумати. Таке от :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:47

  Striker написав:Виходить, що є сенс витрачати в цьому місяці тільки до РД. Після вже готуй соточку, а то і дві-три.

та ніби повинні застосувати з 01.09 по принципу "початок пільгового періоду". Хоча як потім розрахувати жовтень ? Або максимально спростять - незалежно від витрат, станом на умовну РД має бути загашено УСЕ за мінусом 20 грн. (ну чи 19.99)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:46

  Howl написав:
  Sime написав:Перша оплата, категорія потрапляє у обрані для кешбека - а кешбека немає.
Нова картка приєднується до програми кешбеку протягом 3-х робочих днів. За цей кешбек буде нарахований, але його відображення буде після підключення картки до Cash'U CLUB.

Зрозуміло. Надалі кешбек працював. Отой, перший, тільки під питанням.

  Howl написав:Тут важко сказати. Додати в гаманець Gpay/Google Wallet неправильно неможливо, ну як варіант треба спробувати додати картку власноруч у Gpay/Google Wallet.

Доречі, якраз власноруч я ії і додавав, через застосунок не вдалося - постійно показувало що помилка, спробуйте ще раз. Тоді я якось не придав цьому уваги, а зараз думаю це може бути якось пов'язано з наявною проблемою.

  Howl написав:
  Sime написав:І останне, Павло після закінченя розмови не завершив чат - не надіслав форму для оцінування...
Скоріше за все запит висить на другій лінії фахівців. Ну Алла недосконала, але з характером.

Навряд передали на другу лінію. Павло мені порадив додати знову і розповів як користуватися гугл-пей, це все.

Так, може бути проблема несумістності, але я пробував платити на декількох терміналах. Свій телефон перевірити досить просто, додам іншу картку і перевірю.

Дякую за поради,
Sime
 
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