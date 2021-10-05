З цим згоден.
Але пересічний не так легко може знайти ПРАВИЛЬНУ дату РД.
Точне її значення Сенс не показує.
Но то таке -- для остаточного вирішення питання погашення достатньо того, що світить Сенс. І всьооо
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:35
Re: Альфа-Банк
З цим згоден.
Але пересічний не так легко може знайти ПРАВИЛЬНУ дату РД.
Точне її значення Сенс не показує.
Но то таке -- для остаточного вирішення питання погашення достатньо того, що світить Сенс. І всьооо
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:42
Re: Альфа-Банк
Пластик спочатку виготовляється із реквізитами цифрової картки, а потім уже передається до "Нової почти".
Ніяк не впливає.
Нова картка приєднується до програми кешбеку протягом 3-х робочих днів. За цей кешбек буде нарахований, але його відображення буде після підключення картки до Cash'U CLUB.
Проблема може бути на апаратній несумісності між телефоном і POS-терміналом або термінал неправильно налаштований чи якійсь параметри безпеки на телефоні не такі... Тут важко сказати. Додати в гаманець Gpay/Google Wallet неправильно неможливо, ну як варіант треба спробувати додати картку власноруч у Gpay/Google Wallet.
Скоріше за все запит висить на другій лінії фахівців. Ну Алла недосконала, але з характером.
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43
Виходить, що є сенс витрачати в цьому місяці тільки до РД. Після вже готуй соточку, а то і дві-три.
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43
Amethyst після Вашого цитування виправив помилку :) мінус 19.99 грн. від ПОВНОГО тіла кредиту.
Я РД таки глянув у МАБ, бо віри нема ні додатку, ні ГЛ.
Ще момент - при вході забув пароль :) відновлював через оператора логін, то він мене довго випитував, навіщо мені МАБ, якщо є супер-пупер додаток :)
але попався товариський хлопець і ми домовились - спочатку він мені логін, а потім я йому - причини :) то заодно й випитав про "пакращення" з 01.09.
І ще - поки "сенсаційний" не світить, а про "пакращення" до 1 вересня можуть і передумати. Таке от :)
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:47
та ніби повинні застосувати з 01.09 по принципу "початок пільгового періоду". Хоча як потім розрахувати жовтень ? Або максимально спростять - незалежно від витрат, станом на умовну РД має бути загашено УСЕ за мінусом 20 грн. (ну чи 19.99)
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:46
Зрозуміло. Надалі кешбек працював. Отой, перший, тільки під питанням.
Доречі, якраз власноруч я ії і додавав, через застосунок не вдалося - постійно показувало що помилка, спробуйте ще раз. Тоді я якось не придав цьому уваги, а зараз думаю це може бути якось пов'язано з наявною проблемою.
Навряд передали на другу лінію. Павло мені порадив додати знову і розповів як користуватися гугл-пей, це все.
Так, може бути проблема несумістності, але я пробував платити на декількох терміналах. Свій телефон перевірити досить просто, додам іншу картку і перевірю.
Дякую за поради,
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