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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 386387388389

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:35

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:Я мав на увазі, що наприклад у вересні 25-те - це неділя і погашати УСЕ ТІЛО КРЕДИТУ мінус 20.01 грн. потрібно у п"ятницю,23-го.
ПС. І уточнення більше стосувалось того, що я виділив капсом.

З цим згоден.
Але пересічний не так легко може знайти ПРАВИЛЬНУ дату РД.
Точне її значення Сенс не показує.
Но то таке -- для остаточного вирішення питання погашення достатньо того, що світить Сенс. І всьооо
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:42

Re: Альфа-Банк

  Sime написав:Замовив пластік - поки що навіть не трекається.
Пластик спочатку виготовляється із реквізитами цифрової картки, а потім уже передається до "Нової почти".

  Sime написав:Але те що замовлен пластік може якось впливає на роботу.
Ніяк не впливає.

  Sime написав:Перша оплата, категорія потрапляє у обрані для кешбека - а кешбека немає.
Нова картка приєднується до програми кешбеку протягом 3-х робочих днів. За цей кешбек буде нарахований, але його відображення буде після підключення картки до Cash'U CLUB.

  Sime написав:Сьогодні спробував оплатити - термінал два рази пікає і покажує використайте чіп (тобто термінал картку бачить, але щось йому у ній не подабається).
Проблема може бути на апаратній несумісності між телефоном і POS-терміналом або термінал неправильно налаштований чи якійсь параметри безпеки на телефоні не такі... Тут важко сказати. Додати в гаманець Gpay/Google Wallet неправильно неможливо, ну як варіант треба спробувати додати картку власноруч у Gpay/Google Wallet.

  Sime написав:І останне, Павло після закінченя розмови не завершив чат - не надіслав форму для оцінування...
Скоріше за все запит висить на другій лінії фахівців. Ну Алла недосконала, але з характером.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43

Виходить, що є сенс витрачати в цьому місяці тільки до РД. Після вже готуй соточку, а то і дві-три.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43

Amethyst після Вашого цитування виправив помилку :) мінус 19.99 грн. від ПОВНОГО тіла кредиту.
Я РД таки глянув у МАБ, бо віри нема ні додатку, ні ГЛ.
Ще момент - при вході забув пароль :) відновлював через оператора логін, то він мене довго випитував, навіщо мені МАБ, якщо є супер-пупер додаток :)
але попався товариський хлопець і ми домовились - спочатку він мені логін, а потім я йому - причини :) то заодно й випитав про "пакращення" з 01.09.
І ще - поки "сенсаційний" не світить, а про "пакращення" до 1 вересня можуть і передумати. Таке от :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:47

  Striker написав:Виходить, що є сенс витрачати в цьому місяці тільки до РД. Після вже готуй соточку, а то і дві-три.

та ніби повинні застосувати з 01.09 по принципу "початок пільгового періоду". Хоча як потім розрахувати жовтень ? Або максимально спростять - незалежно від витрат, станом на умовну РД має бути загашено УСЕ за мінусом 20 грн. (ну чи 19.99)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:46

  Howl написав:
  Sime написав:Перша оплата, категорія потрапляє у обрані для кешбека - а кешбека немає.
Нова картка приєднується до програми кешбеку протягом 3-х робочих днів. За цей кешбек буде нарахований, але його відображення буде після підключення картки до Cash'U CLUB.

Зрозуміло. Надалі кешбек працював. Отой, перший, тільки під питанням.

  Howl написав:Тут важко сказати. Додати в гаманець Gpay/Google Wallet неправильно неможливо, ну як варіант треба спробувати додати картку власноруч у Gpay/Google Wallet.

Доречі, якраз власноруч я ії і додавав, через застосунок не вдалося - постійно показувало що помилка, спробуйте ще раз. Тоді я якось не придав цьому уваги, а зараз думаю це може бути якось пов'язано з наявною проблемою.

  Howl написав:
  Sime написав:І останне, Павло після закінченя розмови не завершив чат - не надіслав форму для оцінування...
Скоріше за все запит висить на другій лінії фахівців. Ну Алла недосконала, але з характером.

Навряд передали на другу лінію. Павло мені порадив додати знову і розповів як користуватися гугл-пей, це все.

Так, може бути проблема несумістності, але я пробував платити на декількох терміналах. Свій телефон перевірити досить просто, додам іншу картку і перевірю.

Дякую за поради,
Sime
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:06

Re: Альфа-Банк

WallNutPen написав:
  qreaton написав: Честно говоря заявление Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ, довольно угрожающе.

А было такое заявление? Ссылочкой или скринчиком не поделитесь? Надеюсь вы не выдаёте желаемое за действительное имея в виду под "заявлением Моно о онлайн покупке валюты по курсу НБУ" анонс в ТГ-канале Гороховского о запуске на этой неделе возможности покупать валюту на депозиты от 3 мес. Потому как в этом сообщении не было ни слова о покупке по курсу НБУ, а курс по этой операции как раз очень даже может и отличатся от курса НБУ
Да не буду я ничем делится. В заявлении Гороховского довольно чётко сформулирован смысл. Отмечено о условии размещения именно трехмесячного депозита, и завершающий спитч, цитата "... что разрешил НБУ". Нисколько не сомневаюсь, что идёт речь именно о этой операции. И это онлайн. Так, что Альфа, обязательно получит свои дежурные минус два млрд. Если не хуже. Скажем так, сумма рефинанса в долге, практически равна регулятивному капиталу. В запасе ещё как раз не более трех млрд..и это уже вопрос. Что там эти топ менеджеры из Польши себе думают откровенно не понятно. Пока видим придумали, рефералки по сто гривень. И новый проект собрать назад по сто гривень, но уже со старых клиентов))). Такой вот смузи у нас вышел. Невкусный.
qreaton
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:26

Re: Альфа-Банк

  Sime написав:...якраз власноруч я ії і додавав, через застосунок не вдалося - постійно показувало що помилка, спробуйте ще раз.
Тут https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods додаєш картку, а потім у мобільному застосунку Gpay/Google Wallet для неї робиш токенізацію ;) По іншому картку Алли власноруч не додаси.

  Sime написав:а зараз думаю це може бути якось пов'язано з наявною проблемою.
Не може. Ця проблема впливає тільки на самостійне додавання картки в гаманець, тобто просто не вдається її додати й токенізувати. У разі додавання через застосунок банку, то в гаманці буде тільки токен.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:35

  qreaton написав:Да не буду я ничем делится. В заявлении Гороховского довольно чётко сформулирован смысл. Отмечено о условии размещения именно трехмесячного депозита, и завершающий спитч, цитата "... что разрешил НБУ". Нисколько не сомневаюсь, что идёт речь именно о этой операции. И это онлайн.

То есть источника где было бы написано именно так как вы это представили - нет
А "смысл" написанного можно воспринимать по разному. Можно именно в рамках того что написано, как это делаю я, а можно домысливать, дофантазировать свои хотелки, как делаете вы. Причем абсолютно не зная что на самом творится в голове у такого пустомели как Гороховский. А сделать все немного не так как это кому-то кажется - банки вполне делать могут и делают. Вон А-банк тоже откукарекал о том что можно оформить покупку доллара под депо от 3 месяцев, и тоже идёт отсыл к разрешению НБУ. И тоже пишут что покупка по курсу в приложении. Только вот такая малюсенькая особенность, которая не очень рекламируется - курс в приложении абанка на продажу доллара =38,99. Поэтому имхо не стоит делить шкуру не убитого медведя - и не стоит говорить: "Гоп!" раньше времени. Вот пусть моно выложит обнову и тогда будет что обсуждать, потому как уже было не мало "пшиков" со стороны этого банка, когда анонс обещанной услуги или вообще не был реализован, либо на выходе получалось не совсем то что обещалось изначально и ожидалось клиентами
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