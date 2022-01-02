З цим згоден.
Але пересічний не так легко може знайти ПРАВИЛЬНУ дату РД.
Точне її значення Сенс не показує.
Но то таке -- для остаточного вирішення питання погашення достатньо того, що світить Сенс. І всьооо
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:35
Re: Альфа-Банк
З цим згоден.
Але пересічний не так легко може знайти ПРАВИЛЬНУ дату РД.
Точне її значення Сенс не показує.
Но то таке -- для остаточного вирішення питання погашення достатньо того, що світить Сенс. І всьооо
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:42
Re: Альфа-Банк
Пластик спочатку виготовляється із реквізитами цифрової картки, а потім уже передається до "Нової почти".
Ніяк не впливає.
Нова картка приєднується до програми кешбеку протягом 3-х робочих днів. За цей кешбек буде нарахований, але його відображення буде після підключення картки до Cash'U CLUB.
Проблема може бути на апаратній несумісності між телефоном і POS-терміналом або термінал неправильно налаштований чи якійсь параметри безпеки на телефоні не такі... Тут важко сказати. Додати в гаманець Gpay/Google Wallet неправильно неможливо, ну як варіант треба спробувати додати картку власноруч у Gpay/Google Wallet.
Скоріше за все запит висить на другій лінії фахівців. Ну Алла недосконала, але з характером.
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43
Виходить, що є сенс витрачати в цьому місяці тільки до РД. Після вже готуй соточку, а то і дві-три.
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:43
Amethyst після Вашого цитування виправив помилку :) мінус 19.99 грн. від ПОВНОГО тіла кредиту.
Я РД таки глянув у МАБ, бо віри нема ні додатку, ні ГЛ.
Ще момент - при вході забув пароль :) відновлював через оператора логін, то він мене довго випитував, навіщо мені МАБ, якщо є супер-пупер додаток :)
але попався товариський хлопець і ми домовились - спочатку він мені логін, а потім я йому - причини :) то заодно й випитав про "пакращення" з 01.09.
І ще - поки "сенсаційний" не світить, а про "пакращення" до 1 вересня можуть і передумати. Таке от :)
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:47
та ніби повинні застосувати з 01.09 по принципу "початок пільгового періоду". Хоча як потім розрахувати жовтень ? Або максимально спростять - незалежно від витрат, станом на умовну РД має бути загашено УСЕ за мінусом 20 грн. (ну чи 19.99)
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:46
Зрозуміло. Надалі кешбек працював. Отой, перший, тільки під питанням.
Доречі, якраз власноруч я ії і додавав, через застосунок не вдалося - постійно показувало що помилка, спробуйте ще раз. Тоді я якось не придав цьому уваги, а зараз думаю це може бути якось пов'язано з наявною проблемою.
Навряд передали на другу лінію. Павло мені порадив додати знову і розповів як користуватися гугл-пей, це все.
Так, може бути проблема несумістності, але я пробував платити на декількох терміналах. Свій телефон перевірити досить просто, додам іншу картку і перевірю.
Дякую за поради,
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:06
Re: Альфа-Банк
Да не буду я ничем делится. В заявлении Гороховского довольно чётко сформулирован смысл. Отмечено о условии размещения именно трехмесячного депозита, и завершающий спитч, цитата "... что разрешил НБУ". Нисколько не сомневаюсь, что идёт речь именно о этой операции. И это онлайн. Так, что Альфа, обязательно получит свои дежурные минус два млрд. Если не хуже. Скажем так, сумма рефинанса в долге, практически равна регулятивному капиталу. В запасе ещё как раз не более трех млрд..и это уже вопрос. Что там эти топ менеджеры из Польши себе думают откровенно не понятно. Пока видим придумали, рефералки по сто гривень. И новый проект собрать назад по сто гривень, но уже со старых клиентов))). Такой вот смузи у нас вышел. Невкусный.
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:26
Re: Альфа-Банк
Тут
Не може. Ця проблема впливає тільки на самостійне додавання картки в гаманець, тобто просто не вдається її додати й токенізувати. У разі додавання через застосунок банку, то в гаманці буде тільки токен.
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:35
То есть источника где было бы написано именно так как вы это представили - нет
А "смысл" написанного можно воспринимать по разному. Можно именно в рамках того что написано, как это делаю я, а можно домысливать, дофантазировать свои хотелки, как делаете вы. Причем абсолютно не зная что на самом творится в голове у такого пустомели как Гороховский. А сделать все немного не так как это кому-то кажется - банки вполне делать могут и делают. Вон А-банк тоже откукарекал о том что можно оформить покупку доллара под депо от 3 месяцев, и тоже идёт отсыл к разрешению НБУ. И тоже пишут что покупка по курсу в приложении. Только вот такая малюсенькая особенность, которая не очень рекламируется - курс в приложении абанка на продажу доллара =38,99. Поэтому имхо не стоит делить шкуру не убитого медведя - и не стоит говорить: "Гоп!" раньше времени. Вот пусть моно выложит обнову и тогда будет что обсуждать, потому как уже было не мало "пшиков" со стороны этого банка, когда анонс обещанной услуги или вообще не был реализован, либо на выходе получалось не совсем то что обещалось изначально и ожидалось клиентами
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