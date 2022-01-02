lov2108
а чому аж за 3 дні треба закриватись?
якщо напр. зранку в останній опер день із пакетної на хамелеон - хіба не закриють борг?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:17
lov2108
а чому аж за 3 дні треба закриватись?
якщо напр. зранку в останній опер день із пакетної на хамелеон - хіба не закриють борг?
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:20
Re: Альфа-Банк
Господа, а кто знает, лимит на сяние за границей с карт в гривне, работает поклиенту да?
У меня просто 2 карты гривневых, и вот с одной дало снять в эквиваленте 12500 а вот со второй нихт
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:25
є така думка, що вони цю дату погашення намалюють або поруч, або замість дати ОМП і тоді буде все зрозуміло. Бо так можна визначати довго і нудно - чи то щомісяця в мінус 20 грн, чи в наступному за попередній (а тут уже питання - з якої дати відраховувати наступну РД: від дати попереднього повного загашення чи з початку минулого місяця).
Для прикладу, якщо із 01.09 введуть коміс, то уже 20.09 в РД потрібно загаситись, чи таки до 20.10 дадуть типу "пільговий період".
Таке щось ... поки ми думаємо, вони теж не впевнені, що таки запустять цю фічу. Писав вище.
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:28
Re: Альфа-Банк
stas_rst, после 17:00 20.09.2022, если на карте будет задолженность 20 грн и больше, то Алла возьмёт с клиента 100 грн за красивые глазки
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:29
Shummi працює по обліковому запису на усі картки для одного банку. Однак ще працює ще по ліміту на зняття з кожної картки ... у родичів 20К/день на Хамоні, і тільки 5К/день на Вайті. Так і живуть :)
логічно, що картка з лімітом 5К/день ніяк не витягне тижневий ліміт 12,5К за один підхід до тумби.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 01 сер, 2022 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:31
а от цього навіть "прокачаний" спеціаліст не зміг сьогодні точно гарантувати :) у нього є припущення, що це уже у жовтні за вересень застосують :) тому чекаємо :)
ПС. Найбільший прикол у тих, у кого РД припадає на 1-2 вересня, а ліміт в 15-20К вибраний у серпні повністю. Тут уже не перевіриш на шкурі друга :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 01 сер, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:36
Re: Альфа-Банк
Хорошо. У нас у всех я тут уверен есть приложение котобанды, посмотрим.
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:38
qreaton а можна це на гілці Моно писати, чи там уже за поля останньої сторінки вийшли ?
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:52
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:03
Re: Альфа-Банк
Ну а Вы простите, не указывайте, что мне делать. Я написал в контексте нового риска, снижения гривневой ликвидности у Альфы. Написал осознанно. И этот риск существенный, тем более мы все это время за этим показателем смотрим. С начала года минус 18 млрд. Для нас клиентов, это важно. Тем более не видно, что Банк планирует менять. Кроме лимитов)) и стогривневого проекта. Зачем мне про это писать в ветке Моно? Скоро новая статистика. Я её обязательно смотрю, и если тренд не изменится, вывод однозначный. Я перестаю верить в менеджмент и сомневаюсь в качестве управления. Вполне вероятно, что справится с этим стрессом они не способны. А это тема для этого форума.
|