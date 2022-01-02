RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 387388389390

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:17

lov2108
а чому аж за 3 дні треба закриватись?
якщо напр. зранку в останній опер день із пакетної на хамелеон - хіба не закриють борг?
greenozon
 
Повідомлень: 13940
З нами з: 01.06.14
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:20

Re: Альфа-Банк

Господа, а кто знает, лимит на сяние за границей с карт в гривне, работает поклиенту да?
У меня просто 2 карты гривневых, и вот с одной дало снять в эквиваленте 12500 а вот со второй нихт
Shummi
 
Повідомлень: 440
З нами з: 08.12.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:25

є така думка, що вони цю дату погашення намалюють або поруч, або замість дати ОМП і тоді буде все зрозуміло. Бо так можна визначати довго і нудно - чи то щомісяця в мінус 20 грн, чи в наступному за попередній (а тут уже питання - з якої дати відраховувати наступну РД: від дати попереднього повного загашення чи з початку минулого місяця).
Для прикладу, якщо із 01.09 введуть коміс, то уже 20.09 в РД потрібно загаситись, чи таки до 20.10 дадуть типу "пільговий період".
Таке щось ... поки ми думаємо, вони теж не впевнені, що таки запустять цю фічу. Писав вище.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 27.02.19
Подякував: 845 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:28

Re: Альфа-Банк

stas_rst, после 17:00 20.09.2022, если на карте будет задолженность 20 грн и больше, то Алла возьмёт с клиента 100 грн за красивые глазки :)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4609
З нами з: 08.03.18
Подякував: 493 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:29

Shummi працює по обліковому запису на усі картки для одного банку. Однак ще працює ще по ліміту на зняття з кожної картки ... у родичів 20К/день на Хамоні, і тільки 5К/день на Вайті. Так і живуть :)
логічно, що картка з лімітом 5К/день ніяк не витягне тижневий ліміт 12,5К за один підхід до тумби.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 01 сер, 2022 20:32, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 27.02.19
Подякував: 845 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:31

  Howl написав:stas_rst, после 17:00 20.09.2022, если на карте будет задолженность 20 грн и больше, то Алла возьмёт с клиента 100 грн за красивые глазки :)

а от цього навіть "прокачаний" спеціаліст не зміг сьогодні точно гарантувати :) у нього є припущення, що це уже у жовтні за вересень застосують :) тому чекаємо :)
ПС. Найбільший прикол у тих, у кого РД припадає на 1-2 вересня, а ліміт в 15-20К вибраний у серпні повністю. Тут уже не перевіриш на шкурі друга :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 01 сер, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 27.02.19
Подякував: 845 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:36

Re: Альфа-Банк

WallNutPen написав:
  qreaton написав:Да не буду я ничем делится. В заявлении Гороховского довольно чётко сформулирован смысл. Отмечено о условии размещения именно трехмесячного депозита, и завершающий спитч, цитата "... что разрешил НБУ". Нисколько не сомневаюсь, что идёт речь именно о этой операции. И это онлайн.

То есть источника где было бы написано именно так как вы это представили - нет
А "смысл" написанного можно воспринимать по разному. Можно именно в рамках того что написано, как это делаю я, а можно домысливать, дофантазировать свои хотелки, как делаете вы. Причем абсолютно не зная что на самом творится в голове у такого пустомели как Гороховский. А сделать все немного не так как это кому-то кажется - банки вполне делать могут и делают. Вон А-банк тоже откукарекал о том что можно оформить покупку доллара под депо от 3 месяцев, и тоже идёт отсыл к разрешению НБУ. И тоже пишут что покупка по курсу в приложении. Только вот такая малюсенькая особенность, которая не очень рекламируется - курс в приложении абанка на продажу доллара =38,99. Поэтому имхо не стоит делить шкуру не убитого медведя - и не стоит говорить: "Гоп!" раньше времени. Вот пусть моно выложит обнову и тогда будет что обсуждать, потому как уже было не мало "пшиков" со стороны этого банка, когда анонс обещанной услуги или вообще не был реализован, либо на выходе получалось не совсем то что обещалось изначально и ожидалось клиентами
Хорошо. У нас у всех я тут уверен есть приложение котобанды, посмотрим.
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:38

qreaton а можна це на гілці Моно писати, чи там уже за поля останньої сторінки вийшли ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 27.02.19
Подякував: 845 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:52

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:а от цього навіть "прокачаний" спеціаліст не зміг сьогодні точно гарантувати :)
Согласно новости, то вносятся изменения в текущие тарифы, а не смена одного тарифа на другой. Из-за этого я понимаю, что в сентябре у всех будут тарифы обновлены.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4609
З нами з: 08.03.18
Подякував: 493 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:03

Re: Альфа-Банк

stas_rst написав:qreaton а можна це на гілці Моно писати, чи там уже за поля останньої сторінки вийшли ?
Ну а Вы простите, не указывайте, что мне делать. Я написал в контексте нового риска, снижения гривневой ликвидности у Альфы. Написал осознанно. И этот риск существенный, тем более мы все это время за этим показателем смотрим. С начала года минус 18 млрд. Для нас клиентов, это важно. Тем более не видно, что Банк планирует менять. Кроме лимитов)) и стогривневого проекта. Зачем мне про это писать в ветке Моно? Скоро новая статистика. Я её обязательно смотрю, и если тренд не изменится, вывод однозначный. Я перестаю верить в менеджмент и сомневаюсь в качестве управления. Вполне вероятно, что справится с этим стрессом они не способны. А это тема для этого форума.
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 387388389390
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, moveton, valya, Vorlon, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 15, 16, 17
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
160 100704
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 20:18
root
Райффайзен Банк 1 ... 27, 28, 29
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
286 444424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 19:44
sens
Агропросперіс Банк 1, 2, 3
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
24 3316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 19:34
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (690)
01.08.2022 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.