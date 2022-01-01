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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:36
qreaton "указывать", це не про написане мною ... слова "а можна ... " в українській мові визначають акцентоване прохання.
а от цитована верета вашої переписки із шановним WallNutPen ну зовсім не про Альфу ... особливо ваш коментар на один рядок під тією ж веретою, теж не про Альфу. Будьте об"єктивні :)
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stas_rst
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Додано: Пон 01 сер, 2022 21:43
stas_rst как то тоже хочется отметить, что Альфа, несмотря на все, за последние месяцы выполняет ВСЕ обязательства, которые многие другие, на ее месте, уже бы не выполняли.
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Rack
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:01
greenozon написав:lov2108
а чому аж за 3 дні треба закриватись?
якщо напр. зранку в останній опер день із пакетної на хамелеон - хіба не закриють борг?
Шоб випвдково не потрапити у халепу. Я не звик тягнути до останнього.
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lov2108
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:38
Rack написав:stas_rst как то тоже хочется отметить, что Альфа, несмотря на все, за последние месяцы выполняет ВСЕ обязательства, которые многие другие, на ее месте, уже бы не выполняли.
Да я не против. Я же только за.)) меня настораживает, что эти обязательства, выполняются только благодаря сегодня одной строке баланса, а именно статьи "обязательства перед НБУ.", и я в упор не вижу как это пытаются изменить. Больше рефа не дадут. Это уже предел риска. Если менеджмент выстоит и найдёт выход, респект.
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qreaton
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:41
stas_rst написав:qreaton
"указывать", це не про написане мною ... слова "а можна ... " в українській мові визначають акцентоване прохання.
а от цитована верета вашої переписки із шановним WallNutPen ну зовсім не про Альфу ... особливо ваш коментар на один рядок під тією ж веретою, теж не про Альфу. Будьте об"єктивні
Гарно, вибачаюсь. Будемо дивитись показники. Цифри вони, є саме те що й треба для розуміння. Тут й дискутуємо ж. Йде війна, гроші що ми збережемо рятують життя. Я з Маріуполя, мені це відомо не зі слів.
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qreaton
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