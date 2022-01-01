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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 388389390391

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Альфа-Банк 3.7 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:36

qreaton "указывать", це не про написане мною ... слова "а можна ... " в українській мові визначають акцентоване прохання.
а от цитована верета вашої переписки із шановним WallNutPen ну зовсім не про Альфу ... особливо ваш коментар на один рядок під тією ж веретою, теж не про Альфу. Будьте об"єктивні :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:43

stas_rst как то тоже хочется отметить, что Альфа, несмотря на все, за последние месяцы выполняет ВСЕ обязательства, которые многие другие, на ее месте, уже бы не выполняли.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:01

  greenozon написав:lov2108
а чому аж за 3 дні треба закриватись?
якщо напр. зранку в останній опер день із пакетної на хамелеон - хіба не закриють борг?

Шоб випвдково не потрапити у халепу. Я не звик тягнути до останнього.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:38

Re: Альфа-Банк

Rack написав:stas_rst как то тоже хочется отметить, что Альфа, несмотря на все, за последние месяцы выполняет ВСЕ обязательства, которые многие другие, на ее месте, уже бы не выполняли.
Да я не против. Я же только за.)) меня настораживает, что эти обязательства, выполняются только благодаря сегодня одной строке баланса, а именно статьи "обязательства перед НБУ.", и я в упор не вижу как это пытаются изменить. Больше рефа не дадут. Это уже предел риска. Если менеджмент выстоит и найдёт выход, респект.
qreaton
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:41

Re: Альфа-Банк

stas_rst написав:qreaton "указывать", це не про написане мною ... слова "а можна ... " в українській мові визначають акцентоване прохання.
а от цитована верета вашої переписки із шановним WallNutPen ну зовсім не про Альфу ... особливо ваш коментар на один рядок під тією ж веретою, теж не про Альфу. Будьте об"єктивні :)
Гарно, вибачаюсь. Будемо дивитись показники. Цифри вони, є саме те що й треба для розуміння. Тут й дискутуємо ж. Йде війна, гроші що ми збережемо рятують життя. Я з Маріуполя, мені це відомо не зі слів.
qreaton
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:21

Re: Альфа-Банк

Ух, за пару дней недосмотра за банком, он уже решил нагадить в ботинки лояльным клиентам, кто все это время платил по счетам и не скинул карты?
Даже не вдаваясь в подробности "акции", как то дурно она пахнет.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:42

  копейка написав: решил нагадить в ботинки лояльным клиентам, кто все это время платил по счетам и не скинул карты?
Даже не вдаваясь в подробности "акции", как то дурно она пахнет.

Згоден, не по людськи вийшло. А по Хамону так зовсім... зміна правил під час гри.
novichok
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