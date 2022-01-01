RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 388389390391

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:36

qreaton "указывать", це не про написане мною ... слова "а можна ... " в українській мові визначають акцентоване прохання.
а от цитована верета вашої переписки із шановним WallNutPen ну зовсім не про Альфу ... особливо ваш коментар на один рядок під тією ж веретою, теж не про Альфу. Будьте об"єктивні :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2026
З нами з: 27.02.19
Подякував: 845 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:43

stas_rst как то тоже хочется отметить, что Альфа, несмотря на все, за последние месяцы выполняет ВСЕ обязательства, которые многие другие, на ее месте, уже бы не выполняли.
Rack
 
Повідомлень: 238
З нами з: 29.01.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:01

  greenozon написав:lov2108
а чому аж за 3 дні треба закриватись?
якщо напр. зранку в останній опер день із пакетної на хамелеон - хіба не закриють борг?

Шоб випвдково не потрапити у халепу. Я не звик тягнути до останнього.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:38

Re: Альфа-Банк

Rack написав:stas_rst как то тоже хочется отметить, что Альфа, несмотря на все, за последние месяцы выполняет ВСЕ обязательства, которые многие другие, на ее месте, уже бы не выполняли.
Да я не против. Я же только за.)) меня настораживает, что эти обязательства, выполняются только благодаря сегодня одной строке баланса, а именно статьи "обязательства перед НБУ.", и я в упор не вижу как это пытаются изменить. Больше рефа не дадут. Это уже предел риска. Если менеджмент выстоит и найдёт выход, респект.
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:41

Re: Альфа-Банк

stas_rst написав:qreaton "указывать", це не про написане мною ... слова "а можна ... " в українській мові визначають акцентоване прохання.
а от цитована верета вашої переписки із шановним WallNutPen ну зовсім не про Альфу ... особливо ваш коментар на один рядок під тією ж веретою, теж не про Альфу. Будьте об"єктивні :)
Гарно, вибачаюсь. Будемо дивитись показники. Цифри вони, є саме те що й треба для розуміння. Тут й дискутуємо ж. Йде війна, гроші що ми збережемо рятують життя. Я з Маріуполя, мені це відомо не зі слів.
qreaton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:21

Re: Альфа-Банк

Ух, за пару дней недосмотра за банком, он уже решил нагадить в ботинки лояльным клиентам, кто все это время платил по счетам и не скинул карты?
Даже не вдаваясь в подробности "акции", как то дурно она пахнет.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 355
З нами з: 31.07.19
Подякував: 244 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:42

  копейка написав: решил нагадить в ботинки лояльным клиентам, кто все это время платил по счетам и не скинул карты?
Даже не вдаваясь в подробности "акции", как то дурно она пахнет.

Згоден, не по людськи вийшло. А по Хамону так зовсім... зміна правил під час гри.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 01:29

Re: Альфа-Банк

в Sence SuperApp при нажатии на иконку Сash U CLUB зависает приложение - не могу категории выбрать
Kvartal-34
 
Повідомлень: 254
З нами з: 31.03.10
Подякував: 182 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 04:19

А кредитный лимит по Хамону можно обнулить? в чат или только на отделении?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5319
З нами з: 21.04.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 388389390391
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], timofeyvok і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 208, 209, 210
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2091 1235023
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 сер, 2022 05:29
WallNutPen
А-Банк 1 ... 38, 39, 40
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
392 498987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 23:46
novichok
ОТП БАНК 1 ... 15, 16, 17
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
164 100993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 23:37
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.