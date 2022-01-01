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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 389390391392

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:16

  Kalgan написав:
  stas_rst написав:Kalgan Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.

в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити :mrgreen:

Хотел прикупить в рассрочку технику, теперь макс. сума рассрочки 20к, одноразовая комиссия 12%, каждый месяц по 3% от 20к платишь, так еще и всего лишь на 6 мес :mrgreen:
Итого эффективная ставка 87% :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:20

Re: Альфа-Банк

alfredhaos написав:Хотел прикупить в рассрочку технику, теперь макс. сума рассрочки 20к, одноразовая комиссия 12%, каждый месяц по 3% от 20к платишь, так еще и всего лишь на 6 мес :mrgreen:
Итого эффективная ставка 87%

Нічого у вересні зберуть по 100грн. і знижують :)
Zochan
 
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  #<1 ... 389390391392
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