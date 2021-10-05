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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:16
Kalgan написав: stas_rst написав:Kalgan
Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.
в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити
Хотел прикупить в рассрочку технику, теперь макс. сума рассрочки 20к, одноразовая комиссия 12%, каждый месяц по 3% от 20к платишь, так еще и всего лишь на 6 мес
Итого эффективная ставка 87%
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alfredhaos
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Додано: Вів 02 сер, 2022 09:20
alfredhaos написав:
Хотел прикупить в рассрочку технику, теперь макс. сума рассрочки 20к, одноразовая комиссия 12%, каждый месяц по 3% от 20к платишь, так еще и всего лишь на 6 мес
Итого эффективная ставка 87%
Нічого у вересні зберуть по 100грн. і знижують
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:03
uaprofi написав:
А кредитный лимит по Хамону можно обнулить? в чат или только на отделении?
Вы учтите, шо даже при 0м кредлимите банка видит, шо у вас таки кредитно-дебетовая карта. А это значит, шо у вас вместо разрешенного (тех)овера будет залазить в "кредит" с удержанием 4% комисс.
ИМХО, лучше закрыть этот кредитно-дебетовый Хамон и открыть по-новому чиста дебетный Хамон, там есть разрешенный овердрафт (за него не наказывают).
Но на такой Хамон кредлимит никада и не дадут/вернут.
ПС. Ну а чоо, я вот обзвонил всех своих корешей с Хамоном. И сообщил о соточке.
Так мне 2 из 5 сказали, шо им пофиг шо 1500 или 1800 ежемесячно платить, шо на +100 больше. Норммально так Алка-Сотка тему хавает
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:11
Amethyst написав:
Вы учтите, шо даже при 0м кредлимите банка видит, шо у вас таки кредитно-дебетовая карта. А это значит, шо у вас вместо разрешенного (тех)овера будет залазить в "кредит" с удержанием 4% комисс.
якщо я Вас правильно розумію, то при КЛ нуль пропустить покупку вище своїх ? чи мова про "штовхнути" з Хамона назовні за рах. умовних кредитних ? 4% застосовуються ніби при штовханні кредитних.
і як тоді відреагує при поповненні-використанні (зняття готівки грн., оплата через ПОС/інтернет, зняття євро/долар за кордоном і зміна курсу без достатньої суми "своїх" на момент проводки та ін.)
без тримання хоча б до наступної доби ?
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stas_rst
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