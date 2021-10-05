Додано: Вів 02 сер, 2022 15:11

Amethyst написав: Вы учтите, шо даже при 0м кредлимите банка видит, шо у вас таки кредитно-дебетовая карта. А это значит, шо у вас вместо разрешенного (тех)овера будет залазить в "кредит" с удержанием 4% комисс. Вы учтите, шо даже при 0м кредлимите банка видит, шо у вас таки кредитно-дебетовая карта. А это значит, шо у вас вместо разрешенного (тех)овера будет залазить в "кредит" с удержанием 4% комисс.

(зняття готівки грн., оплата через ПОС/інтернет, зняття євро/долар за кордоном і зміна курсу без достатньої суми "своїх" на момент проводки та ін.)

якщо я Вас правильно розумію, то при КЛ нуль пропустить покупку вище своїх ? чи мова про "штовхнути" з Хамона назовні за рах. умовних кредитних ? 4% застосовуються ніби при штовханні кредитних.і як тоді відреагує при поповненні-використаннібез тримання хоча б до наступної доби ?