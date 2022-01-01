Додано: Вів 02 сер, 2022 15:03

uaprofi написав: А кредитный лимит по Хамону можно обнулить? в чат или только на отделении? А кредитный лимит по Хамону можно обнулить? в чат или только на отделении?

Вы учтите, шо даже при 0м кредлимите банка видит, шо у вас таки кредитно-дебетовая карта. А это значит, шо у вас вместо разрешенного (тех)овера будет залазить в "кредит" с удержанием 4% комисс.ИМХО, лучше закрыть этот кредитно-дебетовый Хамон и открыть по-новому чиста дебетный Хамон, там есть разрешенный овердрафт (за него не наказывают).Но на такой Хамон кредлимит никада и не дадут/вернут.ПС. Ну а чоо, я вот обзвонил всех своих корешей с Хамоном. И сообщил о соточке.Так мне 2 из 5 сказали, шо им пофиг шо 1500 или 1800 ежемесячно платить, шо на +100 больше. Норммально так Алка-Сотка тему хавает