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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 09:16
Kalgan написав: stas_rst написав:Kalgan
Дякую. Не вчитався. Тобто при більше 20 грн. заборгованості від повного тіла кредиту на картці. Грейс тоді - чисто для уникнення відсотків по кредиту ?
Нафіг тоді такий кредит ? Хамон дає підвищений КБ і на свої.
в чаті хейтерів пишуть, що то вони так хочуть кредитування відновити
Хотел прикупить в рассрочку технику, теперь макс. сума рассрочки 20к, одноразовая комиссия 12%, каждый месяц по 3% от 20к платишь, так еще и всего лишь на 6 мес
Итого эффективная ставка 87%
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alfredhaos
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Додано: Вів 02 сер, 2022 09:20
alfredhaos написав:
Хотел прикупить в рассрочку технику, теперь макс. сума рассрочки 20к, одноразовая комиссия 12%, каждый месяц по 3% от 20к платишь, так еще и всего лишь на 6 мес
Итого эффективная ставка 87%
Нічого у вересні зберуть по 100грн. і знижують
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Zochan
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:03
uaprofi написав:
А кредитный лимит по Хамону можно обнулить? в чат или только на отделении?
Вы учтите, шо даже при 0м кредлимите банка видит, шо у вас таки кредитно-дебетовая карта. А это значит, шо у вас вместо разрешенного (тех)овера будет залазить в "кредит" с удержанием 4% комисс.
ИМХО, лучше закрыть этот кредитно-дебетовый Хамон и открыть по-новому чиста дебетный Хамон, там есть разрешенный овердрафт (за него не наказывают).
Но на такой Хамон кредлимит никада и не дадут/вернут.
ПС. Ну а чоо, я вот обзвонил всех своих корешей с Хамоном. И сообщил о соточке.
Так мне 2 из 5 сказали, шо им пофиг шо 1500 или 1800 ежемесячно платить, шо на +100 больше. Норммально так Алка-Сотка тему хавает
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:11
Amethyst написав:
Вы учтите, шо даже при 0м кредлимите банка видит, шо у вас таки кредитно-дебетовая карта. А это значит, шо у вас вместо разрешенного (тех)овера будет залазить в "кредит" с удержанием 4% комисс.
якщо я Вас правильно розумію, то при КЛ нуль пропустить покупку вище своїх ? чи мова про "штовхнути" з Хамона назовні за рах. умовних кредитних ? 4% застосовуються ніби при штовханні кредитних.
і як тоді відреагує при поповненні-використанні (зняття готівки грн., оплата через ПОС/інтернет, зняття євро/долар за кордоном і зміна курсу без достатньої суми "своїх" на момент проводки та ін.)
без тримання хоча б до наступної доби ?
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stas_rst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:32
Amethyst написав:
...и открыть по-новому чиста дебетный Хамон, там есть разрешенный овердрафт (за него не наказывают).
Уже давно чисто дебетового ящера нет. Это сейчас его открывают без кредитного лимита, но это не значит, что он полностью дебетовый.
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Howl
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:37
Howl написав: Amethyst написав:
...и открыть по-новому чиста дебетный Хамон, там есть разрешенный овердрафт (за него не наказывают).
Уже давно чисто дебетового ящера нет. Это сейчас его открывают без кредитного лимита, но это не значит, что он полностью дебетовый.
Ну тады всьоо. Для такого Хамона понятие разрешенный овер ОТСУТСТВУЕТ.
Ток за 4%.
Но можно попробовать сторнировать через Чат
ПС. Нарваться на такой овер мона легко, например, при входящем р2р и дальнейшем СЭПе до конца опердня
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:23
Котобанда вже продає $ на депо (онлайн) по 37.03
а жадібна алка все ще не збирається це робити
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Kalgan
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:27
Ща спартанцам на смузи не хватает, Алка ждет када клиенты по соточке скинутся, и вооот тадаа може шото и нарисуют, може даже с 2..3 раза оно и заработает
Пока лучше Моню и Рояль торбить
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Amethyst
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