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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 19:08
cohan написав:
открытые рассрочки тоже к сотенному бритью приведут?
нет
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:13
cohan написав:
открытые рассрочки тоже к сотенному бритью приведут?
Нет. То что в рассрочке находится на РД - не считается долгом который окомишивается под 100 грн.
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WallNutPen
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:16
WallNutPen написав: cohan написав:
открытые рассрочки тоже к сотенному бритью приведут?
Нет. То что в рассрочке находится на РД - не считается долгом который окомишивается под 100 грн.
Кстати, в РД считается оте 0.01% от задолженности за ПРЕДЫДУЩИЙ грейс!
Эти 0.01% начисляются после 20:00 текущим оперднём. Т.е для любителей бреющего полета над 20 грн нуна это учитывать
Помните ж, как игрались с 20й у Эко-Максимум?!
Типа 1 коп с каждых 800..900 грн. И не с текущего долга, который вы вот пытаетесь загасить до 20грн, а ПРЕДЫДУЩЕГО, который Алка рисовала месяц назад, т.е. в РД в августе.
Ой весело ж будет в сентябре. Нуна попкорну купить
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:21
Amethyst написав:
Ой весело ж будет в сентябре. Нуна попкорну купить
ага, особливо у кого РД 01-02.09 :)
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stas_rst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:31
WallNutPen написав: Amethyst написав:
Пока лучше Моню и Рояль торбить
Ну моня вроде уже начал сдуваться - за полчаса курс изменился с 37,03 до 37,5
вже 37,9
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:34
stas_rst написав: Amethyst написав:
Ой весело ж будет в сентябре. Нуна попкорну купить
ага, особливо у кого РД 01-02.09
Це наш авангард. Прювет, Vorlon
'у!
Але їм ще може і пощастить, бо спартанці точно щось переплутаюсь, стоячи ранком в черзі за смузі
Хочааа, це вже буде робитися після 20:00... Ну тоді точно, після 15:00 ні МАБ ні Сенс працювати не будуть
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:43
moveton написав: Amethyst написав:
Але їм ще може і пощастить, бо спартанці точно щось переплутаюсь, стоячи ранком в черзі за смузі
И спишут сотку с каждой кредитной карты, а не только тех, где долг?
Ну єт если смузи забродит
Хотя если будут на щотах пересчитівать, то могут ещ' и досписать и с архивніх кредиток
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:18
Amethyst написав: moveton написав: Amethyst написав:
Але їм ще може і пощастить, бо спартанці точно щось переплутаюсь, стоячи ранком в черзі за смузі
И спишут сотку с каждой кредитной карты, а не только тех, где долг?
Ну єт если смузи забродит
Хотя если будут на щотах пересчитівать, то могут ещ' и досписать и с архивніх кредиток
Тут всяко может быть. Родственник оплатил по шаблону комуну, так уже неделю ищут не знают "где деньги Зын"? Видно смузи на солнце подкисает и диарея всему виной и придется напускать на них санитаров с клизмой.К вопросу 100 грн., акции.
Въезжала и не въехала.
Если РД 15 числа, то в текущем РП (15.06.-15.07) и следующем (15.07-15.08) месяце не будет "-" бонуса от Альфы? Или как?
Каким боком к єтому уравнению тут 1.09 прислюнявить?
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копейка
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:22
копейка написав:
Если РД 15 числа, то в текущем РП (15.06.-15.07) и следующем (15.07-15.08) месяце не будет "-" бонуса от Альфы? Или как?
первая -100 вам светит 15 сентября, если на кредитке к тому времени будет задолженность более 20грн.
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