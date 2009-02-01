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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:08

  cohan написав:открытые рассрочки тоже к сотенному бритью приведут?

нет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:13

  cohan написав:открытые рассрочки тоже к сотенному бритью приведут?

Нет. То что в рассрочке находится на РД - не считается долгом который окомишивается под 100 грн.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:16

  WallNutPen написав:
  cohan написав:открытые рассрочки тоже к сотенному бритью приведут?

Нет. То что в рассрочке находится на РД - не считается долгом который окомишивается под 100 грн.

Кстати, в РД считается оте 0.01% от задолженности за ПРЕДЫДУЩИЙ грейс!
Эти 0.01% начисляются после 20:00 текущим оперднём. Т.е для любителей бреющего полета над 20 грн нуна это учитывать :mrgreen:
Помните ж, как игрались с 20й у Эко-Максимум?!
Типа 1 коп с каждых 800..900 грн. И не с текущего долга, который вы вот пытаетесь загасить до 20грн, а ПРЕДЫДУЩЕГО, который Алка рисовала месяц назад, т.е. в РД в августе.
Ой весело ж будет в сентябре. Нуна попкорну купить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:21

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Ой весело ж будет в сентябре. Нуна попкорну купить

ага, особливо у кого РД 01-02.09 :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:31

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:Пока лучше Моню и Рояль торбить

Ну моня вроде уже начал сдуваться - за полчаса курс изменился с 37,03 до 37,5 :(

вже 37,9
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:34

  stas_rst написав:
  Amethyst написав:Ой весело ж будет в сентябре. Нуна попкорну купить

ага, особливо у кого РД 01-02.09 :)

Це наш авангард. Прювет, Vorlon'у!
Але їм ще може і пощастить, бо спартанці точно щось переплутаюсь, стоячи ранком в черзі за смузі :mrgreen:
Хочааа, це вже буде робитися після 20:00... Ну тоді точно, після 15:00 ні МАБ ні Сенс працювати не будуть :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:38

  Amethyst написав:Але їм ще може і пощастить, бо спартанці точно щось переплутаюсь, стоячи ранком в черзі за смузі :mrgreen:

И спишут сотку с каждой кредитной карты, а не только тех, где долг?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:43

  moveton написав:
  Amethyst написав:Але їм ще може і пощастить, бо спартанці точно щось переплутаюсь, стоячи ранком в черзі за смузі :mrgreen:

И спишут сотку с каждой кредитной карты, а не только тех, где долг?

Ну єт если смузи забродит
Хотя если будут на щотах пересчитівать, то могут ещ' и досписать и с архивніх кредиток :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:18

  Amethyst написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:Але їм ще може і пощастить, бо спартанці точно щось переплутаюсь, стоячи ранком в черзі за смузі :mrgreen:

И спишут сотку с каждой кредитной карты, а не только тех, где долг?

Ну єт если смузи забродит
Хотя если будут на щотах пересчитівать, то могут ещ' и досписать и с архивніх кредиток :mrgreen:

Тут всяко может быть. Родственник оплатил по шаблону комуну, так уже неделю ищут не знают "где деньги Зын"? Видно смузи на солнце подкисает и диарея всему виной и придется напускать на них санитаров с клизмой.

К вопросу 100 грн., акции.
Въезжала и не въехала. Каким боком к этому уравнению тут 1.09 прислюнявить?
Если РД 15 числа, то в текущем РП (15.06.-15.07) и следующем (15.07-15.08) месяце не будет "-" бонуса от Альфы? Или уже 15.09 гасить все или добавят -100?
Востаннє редагувалось копейка в Вів 02 сер, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:22

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Если РД 15 числа, то в текущем РП (15.06.-15.07) и следующем (15.07-15.08) месяце не будет "-" бонуса от Альфы? Или как?

первая -100 вам светит 15 сентября, если на кредитке к тому времени будет задолженность более 20грн.
Amethyst
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