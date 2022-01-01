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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:52

  Amethyst написав:
  копейка написав:Если РД 15 числа, то в текущем РП (15.06.-15.07) и следующем (15.07-15.08) месяце не будет "-" бонуса от Альфы? Или как?

первая -100 вам светит 15 сентября, если на кредитке к тому времени будет задолженность более 20грн.

Значит если конец РП попизже 1.09 то - все, залет.
Ну будем думать, что с этим всем делать, на 50 я бы сразу согласилась, наверное. :wink:
Востаннє редагувалось копейка в Вів 02 сер, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:55

Re: Альфа-Банк

Шота я не понял. Алка совсем что ли совесть потеряла? Уже в который раз гусика сжигает напрочь. Неужели всё так плохо с готовкой?
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:03

копейка

Тільки повернулось мені 5 платежів з 7 ми комунальних на карту...

Думаю банально шаблони не оновлюють, коли реквізити компанії змінюють...

Треба завязувати тут з комуналкою.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:05

  копейка написав:
  Amethyst написав:
  копейка написав:Если РД 15 числа, то в текущем РП (15.06.-15.07) и следующем (15.07-15.08) месяце не будет "-" бонуса от Альфы? Или как?

первая -100 вам светит 15 сентября, если на кредитке к тому времени будет задолженность более 20грн.

Значит если конец РП попизже 1.09 то - все, залет.
Ну будем думать, что с этим всем делать, на 50 я бы сразу согласилась, наверное. :wink:

Еще раааз. Вам про залет мона грить тока после 15.09, до этого у вас есть время на подумать.

Я нашёл двух архаровцев с долгом под 20К на Хамоне, которым абсолютно пофиг шо 1500, шо 1600 платить :mrgreen: Одного из них я оч. дооолго отучал от погашения сразу как пришла СМС-ка от Алки...и скрипя сердцем он таки согласился держать сумму погашения на сбере еще месяцок. Переводы с др. банка мы не асилили :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:08

Кредитки всі перетворюються на пільговий до 30 днів... тобто, якщо горіхи будуть цікаві то можна залишити ліміт на ці категорії. Максимку закрию.

Нагадайте, хто в курсі - 0,5% за гугл пей не нараховують, якщо оплата по категорії з вибраних. 0,5 тільки за категорії, які не в обраних?
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:11

  Viz написав:Нагадайте, хто в курсі - 0,5% за гугл пей не нараховують, якщо оплата по категорії з вибраних. 0,5 тільки за категорії, які не в обраних?

Саме так як ви пишете
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:12

Re: Альфа-Банк

  Viz написав:Нагадайте, хто в курсі - 0,5% за гугл пей не нараховують, якщо оплата по категорії з вибраних. 0,5 тільки за категорії, які не в обраних?

так..
.. і треба щоби це були таки Кеш'Ю-категоріі, а не заборонені взагалі
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:26

  cdj2 написав:Шота я не понял. Алка совсем что ли совесть потеряла? Уже в который раз гусика сжигает напрочь. Неужели всё так плохо с готовкой?


ну ранее гусик, наоборот, досрочно приходил, а тут действительно даже после готовки еще долго чадится ...

спасибо что вообще приходит - продукт же та подсанкционный
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:43

  Viz написав:копейка

Тільки повернулось мені 5 платежів з 7 ми комунальних на карту...

Думаю банально шаблони не оновлюють, коли реквізити компанії змінюють...

Треба завязувати тут з комуналкою.

Да сама видела, в шаблоне все реквизиты, как в платежке. Но квитанция в Сенсе даже без счета получателя и примечания для чего-кого, от кого платеж. Что-то движок у них барахлит. Что с этими банками - ума не приложу. Только трата времени и выхлопа пол копейки. :mrgreen:
Деньги списали, а решения вопроса говорят у них - нет.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:58

Закрити карти дістанційно можливо?
novichok
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