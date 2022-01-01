|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:52
Amethyst написав: копейка написав:
Если РД 15 числа, то в текущем РП (15.06.-15.07) и следующем (15.07-15.08) месяце не будет "-" бонуса от Альфы? Или как?
первая -100 вам светит 15 сентября, если на кредитке к тому времени будет задолженность более 20грн.
Значит если конец РП попизже 1.09 то - все, залет.
Ну будем думать, что с этим всем делать, на 50 я бы сразу согласилась, наверное.
Востаннє редагувалось копейка
в Вів 02 сер, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:55
Шота я не понял. Алка совсем что ли совесть потеряла? Уже в который раз гусика сжигает напрочь. Неужели всё так плохо с готовкой?
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:03
копейка
Тільки повернулось мені 5 платежів з 7 ми комунальних на карту...
Думаю банально шаблони не оновлюють, коли реквізити компанії змінюють...
Треба завязувати тут з комуналкою.
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:05
копейка написав: Amethyst написав: копейка написав:
Если РД 15 числа, то в текущем РП (15.06.-15.07) и следующем (15.07-15.08) месяце не будет "-" бонуса от Альфы? Или как?
первая -100 вам светит 15 сентября, если на кредитке к тому времени будет задолженность более 20грн.
Значит если конец РП попизже 1.09 то - все, залет.
Ну будем думать, что с этим всем делать, на 50 я бы сразу согласилась, наверное.
Еще раааз. Вам про залет мона грить тока после 15.09, до этого у вас есть время на подумать.
Я нашёл двух архаровцев с долгом под 20К на Хамоне, которым абсолютно пофиг шо 1500, шо 1600 платить
Одного из них я оч. дооолго отучал от погашения сразу как пришла СМС-ка от Алки...и скрипя сердцем он таки согласился держать сумму погашения на сбере еще месяцок. Переводы с др. банка мы не асилили
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
1
6
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:08
Кредитки всі перетворюються на пільговий до 30 днів... тобто, якщо горіхи будуть цікаві то можна залишити ліміт на ці категорії. Максимку закрию.
Нагадайте, хто в курсі - 0,5% за гугл пей не нараховують, якщо оплата по категорії з вибраних. 0,5 тільки за категорії, які не в обраних?
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:11
Viz написав:
Нагадайте, хто в курсі - 0,5% за гугл пей не нараховують, якщо оплата по категорії з вибраних. 0,5 тільки за категорії, які не в обраних?
Саме так як ви пишете
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:12
Viz написав:
Нагадайте, хто в курсі - 0,5% за гугл пей не нараховують, якщо оплата по категорії з вибраних. 0,5 тільки за категорії, які не в обраних?
так..
.. і треба щоби це були таки Кеш'Ю-категоріі, а не заборонені взагалі
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
1
6
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:26
cdj2 написав:
Шота я не понял. Алка совсем что ли совесть потеряла? Уже в который раз гусика сжигает напрочь. Неужели всё так плохо с готовкой?
ну ранее гусик, наоборот, досрочно приходил, а тут действительно даже после готовки еще долго чадится ...
спасибо что вообще приходит - продукт же та подсанкционный
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38644
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6166 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:43
Viz написав:копейка
Тільки повернулось мені 5 платежів з 7 ми комунальних на карту...
Думаю банально шаблони не оновлюють, коли реквізити компанії змінюють...
Треба завязувати тут з комуналкою.
Да сама видела, в шаблоне все реквизиты, как в платежке. Но квитанция в Сенсе даже без счета получателя и примечания для чего-кого, от кого платеж. Что-то движок у них барахлит. Что с этими банками - ума не приложу. Только трата времени и выхлопа пол копейки.
Деньги списали, а решения вопроса говорят у них - нет.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:58
Закрити карти дістанційно можливо?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2653
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
, vollena71
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2109
|1236826
|
|
|294
|239601
|
|
|288
|444900
|
|