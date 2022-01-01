Значит если конец РП попизже 1.09 то - все, залет.
Ну будем думать, что с этим всем делать, на 50 я бы сразу согласилась, наверное.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:52
Значит если конец РП попизже 1.09 то - все, залет.
Ну будем думать, что с этим всем делать, на 50 я бы сразу согласилась, наверное.
Востаннє редагувалось копейка в Вів 02 сер, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:55
Re: Альфа-Банк
Шота я не понял. Алка совсем что ли совесть потеряла? Уже в который раз гусика сжигает напрочь. Неужели всё так плохо с готовкой?
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:03
копейка
Тільки повернулось мені 5 платежів з 7 ми комунальних на карту...
Думаю банально шаблони не оновлюють, коли реквізити компанії змінюють...
Треба завязувати тут з комуналкою.
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:05
Еще раааз. Вам про залет мона грить тока после 15.09, до этого у вас есть время на подумать.
Я нашёл двух архаровцев с долгом под 20К на Хамоне, которым абсолютно пофиг шо 1500, шо 1600 платить Одного из них я оч. дооолго отучал от погашения сразу как пришла СМС-ка от Алки...и скрипя сердцем он таки согласился держать сумму погашения на сбере еще месяцок. Переводы с др. банка мы не асилили
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:08
Кредитки всі перетворюються на пільговий до 30 днів... тобто, якщо горіхи будуть цікаві то можна залишити ліміт на ці категорії. Максимку закрию.
Нагадайте, хто в курсі - 0,5% за гугл пей не нараховують, якщо оплата по категорії з вибраних. 0,5 тільки за категорії, які не в обраних?
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:11
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:12
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:26
ну ранее гусик, наоборот, досрочно приходил, а тут действительно даже после готовки еще долго чадится ...
спасибо что вообще приходит - продукт же та подсанкционный
Додано: Вів 02 сер, 2022 21:43
Да сама видела, в шаблоне все реквизиты, как в платежке. Но квитанция в Сенсе даже без счета получателя и примечания для чего-кого, от кого платеж. Что-то движок у них барахлит. Что с этими банками - ума не приложу. Только трата времени и выхлопа пол копейки.
Деньги списали, а решения вопроса говорят у них - нет.
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