Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:04
novichok, через чат пока такое убрали (много обращений стало после запуска рефералки). Вроде как, можно через контакт-центр. Или дождаться обновления мобильного приложения. Типа на подходе.
Howl
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:06
novichok написав:
Закрити карти дістанційно можливо?
Горячка может помочь.
Citizen_D
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:58
писав пару сторінок тому: після мого коментаря спеціалісту ГЛ, що у товаристві любителів СеksБонуса "па500" їхня сотка викликала не аби яке обурення :) на що цей просунутий хлопець з гарячки мені сказав сакраментальну фразу: "може до вересня відмінять" ... але це було сказано тоном чувака у френчі :)
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stas_rst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 23:04
stas_rst, очень сомнительно, что отменят до введения. Банк настроен решительно, надо компенсировать свою щедрость за период военного положения.
Пример, monobank с валютными депо.
Howl
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Додано: Вів 02 сер, 2022 23:07
Howl написав:
stas_rst, очень сомнительно, что отменят до введения. Банк настроен решительно, надо компенсировать свою щедрость за период военного положения.
Пример, monobank с валютными депо.
Не знаю, КЛ недавно вернули и то не весь. Какую щедрость они хотят компенсировать?
Похоже на суслика.
копейка
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Додано: Вів 02 сер, 2022 23:24
Это как в анекдоте - просто деньги очень нужны...
Oberon
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