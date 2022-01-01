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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 392393394395

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Альфа-Банк 3.7 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:04

Re: Альфа-Банк

novichok, через чат пока такое убрали (много обращений стало после запуска рефералки). Вроде как, можно через контакт-центр. Или дождаться обновления мобильного приложения. Типа на подходе.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:06

  novichok написав:Закрити карти дістанційно можливо?

Горячка может помочь.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:58

писав пару сторінок тому: після мого коментаря спеціалісту ГЛ, що у товаристві любителів СеksБонуса "па500" їхня сотка викликала не аби яке обурення :) на що цей просунутий хлопець з гарячки мені сказав сакраментальну фразу: "може до вересня відмінять" ... але це було сказано тоном чувака у френчі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:04

Re: Альфа-Банк

stas_rst, очень сомнительно, что отменят до введения. Банк настроен решительно, надо компенсировать свою щедрость за период военного положения.

Пример, monobank с валютными депо.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:07

  Howl написав:stas_rst, очень сомнительно, что отменят до введения. Банк настроен решительно, надо компенсировать свою щедрость за период военного положения.

Пример, monobank с валютными депо.


Не знаю, КЛ недавно вернули и то не весь. Какую щедрость они хотят компенсировать?
Похоже на суслика.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:24

Это как в анекдоте - просто деньги очень нужны...
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 06:03

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Какую щедрость они хотят компенсировать?

Среди всего прочего сотрудники альфы в качестве "щедрости" которую банк предоставил своим клиентам обычно называют:
- кредитные каникулы которые имели место быть весной, а по некоторым продуктам продолжались и летом;
- акцию прощения долга 20/80;
- перезапуск в июле кешью-клуба - в условиях когда чарджбек не превышает 0,5% они по предлагаемым категорям дают больше за свой счет;
- отмена платы по карточным пакетам при не выполнении условий их бесплатности;
- бесплатные рассрочки на 3 и 6 месяцев, которые Альфа продолжала оформлять весной и в начале лета;
- возможность снимать наличку в отделениях банка неограниченное количество раз в течении месяца без комиссии по пакетным картам, у которых обычно количество бесплатных снятий в отделении не превышало 2 в месяц.

Как вы понимаете для предоставления всех этих плюшек клиентам банку нужны ресурсы. И ресурсы эти для банка обычно не бесплатны
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 06:09

IMPRINTER

Просто теперь нужно понимать что угольки она вполне может принести на день позже, чем указано в меню и делать заказ заранее.
cdj2
 
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Кстати, что тут за движуха по ящеру? Опять я что-то проспал?
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 06:13

  cdj2 написав:Кстати, что тут за движуха по ящеру? Опять я что-то проспал?

100 гривен абонплаты с сентября в день РД при наличии долга от 20 гривен. И на только по нему...
Vorlon
 
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