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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:04
Re: Альфа-Банк
novichok, через чат пока такое убрали (много обращений стало после запуска рефералки). Вроде как, можно через контакт-центр. Или дождаться обновления мобильного приложения. Типа на подходе.
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:06
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:58
писав пару сторінок тому: після мого коментаря спеціалісту ГЛ, що у товаристві любителів СеksБонуса "па500" їхня сотка викликала не аби яке обурення :) на що цей просунутий хлопець з гарячки мені сказав сакраментальну фразу: "може до вересня відмінять" ... але це було сказано тоном чувака у френчі :)
Додано: Вів 02 сер, 2022 23:04
Re: Альфа-Банк
stas_rst, очень сомнительно, что отменят до введения. Банк настроен решительно, надо компенсировать свою щедрость за период военного положения.
Пример, monobank с валютными депо.
Додано: Вів 02 сер, 2022 23:07
Додано: Сер 03 сер, 2022 06:03
Re: Альфа-Банк
Среди всего прочего сотрудники альфы в качестве "щедрости" которую банк предоставил своим клиентам обычно называют:
- кредитные каникулы которые имели место быть весной, а по некоторым продуктам продолжались и летом;
- акцию прощения долга 20/80;
- перезапуск в июле кешью-клуба - в условиях когда чарджбек не превышает 0,5% они по предлагаемым категорям дают больше за свой счет;
- отмена платы по карточным пакетам при не выполнении условий их бесплатности;
- бесплатные рассрочки на 3 и 6 месяцев, которые Альфа продолжала оформлять весной и в начале лета;
- возможность снимать наличку в отделениях банка неограниченное количество раз в течении месяца без комиссии по пакетным картам, у которых обычно количество бесплатных снятий в отделении не превышало 2 в месяц.
Как вы понимаете для предоставления всех этих плюшек клиентам банку нужны ресурсы. И ресурсы эти для банка обычно не бесплатны
Додано: Сер 03 сер, 2022 06:09
IMPRINTER
Просто теперь нужно понимать что угольки она вполне может принести на день позже, чем указано в меню и делать заказ заранее.
Додано: Сер 03 сер, 2022 06:13
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