Додано: Сер 03 сер, 2022 07:53

копейка написав: Да сама видела, в шаблоне все реквизиты, как в платежке. Но квитанция в Сенсе даже без счета получателя и примечания для чего-кого, от кого платеж. Что-то движок у них барахлит. Что с этими банками - ума не приложу...



Деньги списали, а решения вопроса говорят у них - нет. Да сама видела, в шаблоне все реквизиты, как в платежке. Но квитанция в Сенсе даже без счета получателя и примечания для чего-кого, от кого платеж. Что-то движок у них барахлит. Что с этими банками - ума не приложу...Деньги списали, а решения вопроса говорят у них - нет.

Уже около 20 лет плачу платежками (по реквизитам), проблем ни разу не было. И подтверждения имею красивые, с подписями и печатями.Реквизиты, естественно, не набираю каждый раз, а повторяю предыдущий платеж, меняя в нем сумму и очень редко счет, если он поменялся. Назначение платежа, такое, как мне нужно, а не как кто-то за меня напишет или вообше даст мне квитанцию, которая ни о чем и ничего не доказывает.Когда банки перечисляют коммунальные через агрегаторов и одной суммой за всех клиентов с приложением соответствующего реестра, то от этого можно ожидать чего угодно. И доходят плохо и возвращаются с большим трудом.От таких решений выгода только криворуким разрабам, а клиентам головняк. Поэтому через них никогда не плачу и контроль (в т.ч. изменения счета) для уверенности и надежности оставляю за собой.Ток для этого нужны банки, у которых выход по безналу бесплатный, например, Форвард. У Алки кажись тоже или уже нет?