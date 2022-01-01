Алла с некоторой щедростью порой сильно перестаралась. Ещё туда можно включить возобновление реферальной программы.
Я уже молчу про её (реферальной программы) эффективность.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:11
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:13
А каким боком процент чарджбека (который обычно банки стараются как раз минимизировать) к кешью-клубу? Что комис эквайринга отменили - это действительно важно. Хотя к новостям об его отмене как-то мало было гневных комментариев, что это не по людски - ведь теперь пользователям карт плюшек от банков будет гораздо меньше, а за что-то и начинать платить придётся. Правда, как следствие, цены на товары упали, но пользователи карт так огорчены, что этого не замечают
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:48
Извините - опечатался - речь конечно об интерчендже. Ночные тревоги они знаете не способствуют внимательности с утра . Уже исправил
Ну а про "упавшие цены" вследствие падения ИЧ - это конечно тонкий троллинг
Востаннє редагувалось WallNutPen в Сер 03 сер, 2022 07:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:53
Уже около 20 лет плачу платежками (по реквизитам), проблем ни разу не было. И подтверждения имею красивые, с подписями и печатями.
Реквизиты, естественно, не набираю каждый раз, а повторяю предыдущий платеж, меняя в нем сумму и очень редко счет, если он поменялся. Назначение платежа, такое, как мне нужно, а не как кто-то за меня напишет или вообше даст мне квитанцию, которая ни о чем и ничего не доказывает.
Когда банки перечисляют коммунальные через агрегаторов и одной суммой за всех клиентов с приложением соответствующего реестра, то от этого можно ожидать чего угодно. И доходят плохо и возвращаются с большим трудом.
От таких решений выгода только криворуким разрабам, а клиентам головняк. Поэтому через них никогда не плачу и контроль (в т.ч. изменения счета) для уверенности и надежности оставляю за собой.
Ток для этого нужны банки, у которых выход по безналу бесплатный, например, Форвард. У Алки кажись тоже или уже нет?
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:53
Re: Альфа-Банк
Ожидаемо. Особенно после того как Алка украла заморозила все ценные бумаги клиентов 24 февраля, из-за чего как минимум я уже потерял 30% активов, и вместо нормального внятного ответа мне бан влепили в телеграмме Алки.
Ну ок. Значит будет отток клиентов, а за ним введут какие-нибудь новые плюшки чтобы остановить отток. В условиях ВП это очень подло. Смахивает на попытку постричь овечек и барашек. Ну или проблемы с ликвидностью.
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:57
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:39
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:46
Re: Альфа-Банк
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