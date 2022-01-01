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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 393394395396

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Альфа-Банк 3.7 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:11

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Среди всего прочего сотрудники альфы в качестве "щедрости" которую банк предоставил своим клиентам...
Алла с некоторой щедростью порой сильно перестаралась. Ещё туда можно включить возобновление реферальной программы.

Я уже молчу про её (реферальной программы) эффективность.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:13

  WallNutPen написав:- перезапуск в июле кешью-клуба - в условиях когда чарджбек не превышает 0,5% они по предлагаемым категорям дают больше за свой счет;

А каким боком процент чарджбека (который обычно банки стараются как раз минимизировать) к кешью-клубу? Что комис эквайринга отменили - это действительно важно. Хотя к новостям об его отмене как-то мало было гневных комментариев, что это не по людски - ведь теперь пользователям карт плюшек от банков будет гораздо меньше, а за что-то и начинать платить придётся. Правда, как следствие, цены на товары упали, но пользователи карт так огорчены, что этого не замечают :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:48

Извините - опечатался - речь конечно об интерчендже. Ночные тревоги они знаете не способствуют внимательности с утра :(. Уже исправил
Ну а про "упавшие цены" вследствие падения ИЧ - это конечно тонкий троллинг ;)
Востаннє редагувалось WallNutPen в Сер 03 сер, 2022 07:53, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:53

  копейка написав:Да сама видела, в шаблоне все реквизиты, как в платежке. Но квитанция в Сенсе даже без счета получателя и примечания для чего-кого, от кого платеж. Что-то движок у них барахлит. Что с этими банками - ума не приложу...

Деньги списали, а решения вопроса говорят у них - нет.

Уже около 20 лет плачу платежками (по реквизитам), проблем ни разу не было. И подтверждения имею красивые, с подписями и печатями.

Реквизиты, естественно, не набираю каждый раз, а повторяю предыдущий платеж, меняя в нем сумму и очень редко счет, если он поменялся. Назначение платежа, такое, как мне нужно, а не как кто-то за меня напишет или вообше даст мне квитанцию, которая ни о чем и ничего не доказывает.

Когда банки перечисляют коммунальные через агрегаторов и одной суммой за всех клиентов с приложением соответствующего реестра, то от этого можно ожидать чего угодно. И доходят плохо и возвращаются с большим трудом.

От таких решений выгода только криворуким разрабам, а клиентам головняк. Поэтому через них никогда не плачу и контроль (в т.ч. изменения счета) для уверенности и надежности оставляю за собой.

Ток для этого нужны банки, у которых выход по безналу бесплатный, например, Форвард. У Алки кажись тоже или уже нет?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:53

Re: Альфа-Банк

Ожидаемо. Особенно после того как Алка украла заморозила все ценные бумаги клиентов 24 февраля, из-за чего как минимум я уже потерял 30% активов, и вместо нормального внятного ответа мне бан влепили в телеграмме Алки.

Ну ок. Значит будет отток клиентов, а за ним введут какие-нибудь новые плюшки чтобы остановить отток. В условиях ВП это очень подло. Смахивает на попытку постричь овечек и барашек. Ну или проблемы с ликвидностью.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:57

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:- акцию прощения долга 20/80;

Увы, но мне акция недоступна. Ни под каким соусом она не станет доступной для таких как я, а так воспользовался б, даже не смотря на то что Алка меня побрила на крупную сумму.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:39

  cdj2 написав:Ожидаемо. Особенно после того как Алка украла заморозила все ценные бумаги клиентов 24 февраля, из-за чего как минимум я уже потерял 30% активов, и вместо нормального внятного ответа мне бан влепили в телеграмме Алки.

То не алка, а нду. И да, война на дворе
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:46

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:Алка украла заморозила все ценные бумаги клиентов 24 февраля...
Центральные реестры закрыты. Из-за этого операции с ценными бумагами недоступны, только по военным облигациям.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:47

  WallNutPen написав:
  копейка написав:Какую щедрость они хотят компенсировать?

Среди всего прочего сотрудники альфы в качестве "щедрости" которую банк предоставил своим клиентам обычно называют:
- кредитные каникулы которые имели место быть весной, а по некоторым продуктам продолжались и летом;
- акцию прощения долга 20/80;
- перезапуск в июле кешью-клуба - в условиях когда интерчендж не превышает 0,5% они по предлагаемым категорям дают больше за свой счет;
- отмена платы по карточным пакетам при не выполнении условий их бесплатности;
- бесплатные рассрочки на 3 и 6 месяцев, которые Альфа продолжала оформлять весной и в начале лета;
- возможность снимать наличку в отделениях банка неограниченное количество раз в течении месяца без комиссии по пакетным картам, у которых обычно количество бесплатных снятий в отделении не превышало 2 в месяц.

Как вы понимаете для предоставления всех этих плюшек клиентам банку нужны ресурсы. И ресурсы эти для банка обычно не бесплатны


Возможно кто-то всем этим богатством пользовался и расходы были. Но судя по всему денег нет не из-за 1% на отдельную категорию кеш-ю (утрируя). А по причине совсем не связанной с клиентами.
Ну и даже не беря все это во внимание, может 100 грн., это и оправдано - как то, но задолженность от 20 грн (в буханку хлеба), это уже откровенное жлобство. Сделайте ее от 1000+ или от 3000+.
Для многих карта станет полочной и ни о каком привлечении клиентов здесь речи не может быть. У каждого свои интересы, но какие интересы могут быть у банка без клиентов?
копейка
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