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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 394395396397

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:42

  valya написав:Вітаю! Порадьте, з якої карти почати? Цікавить КБ. Рефералка є?

Хамелеон. Адназначна. И просите чиста дебетку, даж без намёка на кредлимит :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:43

Amethyst
А разве сейчас можно с лимитом оформить? :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:50

  Vorlon написав:Amethyst
А разве сейчас можно с лимитом оформить? :wink:

Нет. Но прикол в том, шо его вот-вот нальют :mrgreen:
А зачем он при абонке 100грн/мес и без Рассрочек непонятно :(
Но пока даж по дебетному Хамону КБ как за кредитку :idea:
Хотя Алка может и это в любой момент переиграть :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:55

А как Хамон спустить кредлим до нуля.
В чате мин.100грн оставить могут.
Шо за козлы.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:05

Re: Альфа-Банк

Хм, гасить хамон тре до вересня. Тсікаво, що буде вигідніше - зараз продать бакси під ето дєло і запхати під якийсь процент на фарс чи там ізю, чи почекати росту курсу?
А може алка передумати?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:07

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Но прикол в том, шо его вот-вот нальют :mrgreen:
В чате хейтеров обещают возобновить вот-вот кредитование и кредитные лимиты вернуть.

Неизвестно будет ли перераспределение лимитов или нет.

  idealstorm написав:А как Хамон спустить кредлим до нуля.
В чате мин.100грн оставить могут.
То видимо попутали с другой кредитной картой, а точнее "Вигода".
Пробуй через контакт-центр.

  chipmunk написав:А може алка передумати?
Да она старается полной программе выгнать из кредитных продуктов. Вон по "Мгновенной рассрочке" % подняла, ну тут больше из-за учётной ставки...
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:32

Re: Альфа-Банк

А по тревелу есть КБ сейчас?
Alexey_k9
 
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