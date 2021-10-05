Хамелеон. Адназначна. И просите чиста дебетку, даж без намёка на кредлимит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:42
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:50
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:55
А как Хамон спустить кредлим до нуля.
В чате мин.100грн оставить могут.
Шо за козлы.
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:05
Re: Альфа-Банк
Хм, гасить хамон тре до вересня. Тсікаво, що буде вигідніше - зараз продать бакси під ето дєло і запхати під якийсь процент на фарс чи там ізю, чи почекати росту курсу?
А може алка передумати?
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:07
Re: Альфа-Банк
В чате хейтеров обещают возобновить вот-вот кредитование и кредитные лимиты вернуть.
Неизвестно будет ли перераспределение лимитов или нет.
То видимо попутали с другой кредитной картой, а точнее "Вигода".
Пробуй через контакт-центр.
Да она старается полной программе выгнать из кредитных продуктов. Вон по "Мгновенной рассрочке" % подняла, ну тут больше из-за учётной ставки...
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:32
Re: Альфа-Банк
А по тревелу есть КБ сейчас?
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