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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 395396397398>

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:42

  valya написав:Вітаю! Порадьте, з якої карти почати? Цікавить КБ. Рефералка є?

Хамелеон. Адназначна. И просите чиста дебетку, даж без намёка на кредлимит :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:43

Amethyst
А разве сейчас можно с лимитом оформить? :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:50

  Vorlon написав:Amethyst
А разве сейчас можно с лимитом оформить? :wink:

Нет. Но прикол в том, шо его вот-вот нальют :mrgreen:
А зачем он при абонке 100грн/мес и без Рассрочек непонятно :(
Но пока даж по дебетному Хамону КБ как за кредитку :idea:
Хотя Алка может и это в любой момент переиграть :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:55

А как Хамон спустить кредлим до нуля.
В чате мин.100грн оставить могут.
Шо за козлы.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:05

Re: Альфа-Банк

Хм, гасить хамон тре до вересня. Тсікаво, що буде вигідніше - зараз продать бакси під ето дєло і запхати під якийсь процент на фарс чи там ізю, чи почекати росту курсу?
А може алка передумати?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:07

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Но прикол в том, шо его вот-вот нальют :mrgreen:
В чате хейтеров обещают возобновить вот-вот кредитование и кредитные лимиты вернуть.

Неизвестно будет ли перераспределение лимитов или нет.

  idealstorm написав:А как Хамон спустить кредлим до нуля.
В чате мин.100грн оставить могут.
То видимо попутали с другой кредитной картой, а точнее "Вигода".
Пробуй через контакт-центр.

  chipmunk написав:А може алка передумати?
Да она старается полной программе выгнать из кредитных продуктов. Вон по "Мгновенной рассрочке" % подняла, ну тут больше из-за учётной ставки...
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:32

Re: Альфа-Банк

А по тревелу есть КБ сейчас?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:50

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:судя по всему денег нет не из-за 1% на отдельную категорию кеш-ю (утрируя). А по причине совсем не связанной с клиентами. Но решают все проблемы у нас за счет клиентов и граждан - это аксиома.
Ну и даже не беря все это во внимание, может 100 грн., это и оправдано - как то, но задолженность от 20 грн (в буханку хлеба), это уже откровенное жлобство. Сделайте ее от 1000+ или от 3000+.
Для многих карта станет полочной и ни о каком привлечении клиентов здесь речи не может быть. Конечно, у каждого свои интересы, но какие интересы могут быть у банка без клиентов?

Я не знаю всю кухню Альфы, но вот на мой взгляд - украинские банки таки очень сильно подкосил низкий интерчендж. У многих банков модель работы была построена именно на то чтобы выпускать как можно больше карт паралельно стимулируя клиентов делать как можно больше оплат. ИЧ обещали снижать постепенно, и возможно у банков был бы период на то чтобы как-то поменять свои процессы, но война все поламала и в итоге лично мне кажется что Альфа одна из жертв низкого ИЧ (ну не только самого ИЧ - наверняка там проблемы еще были - но одним из "перышек переломивших спину верблюда" ИЧ был). Дело в том что при высоком ИЧ многие банки могли в ус не дуть - он покрывал мелкие огрехи и залеты, но после того как этот источник денежного потока растаял заместить его оказалось не чем - потому как в загоне остались и другие классически-банковские источники доходов - разница между стоимостями привлеченных ресурсов и выданных кредитов, а также курсовые разницы на валютообмене.
И в итоге имхо как раз на примере Альфы мы видим тот сценарий о котором предупреждали банки когда еще только обсуждалось снижение ИЧ - мы идем по пути "матушки-Европы" - где иметь кредитку - роскошь, где за любое удобство - платит клиент и только клиент. Банки нас разбаловали во времена высокого ИЧ - они могли позволить не только кредитовать грейсовиков по сути бесплатно - они еще и предлагали кучу вкусностей в виде кэшбеков, орехов и даже... "кільцекид" (так кажется назывался этот чудный "подарок" в УкрСоцБанке ;)). И хочу ошибится, но теперь боюсь что эта эра Шары закончлась - и действительно банки будут теперь пытаться заставить клиентов платить за все.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:05

  WallNutPen написав:
  копейка написав:судя по всему денег нет не из-за 1% на отдельную категорию кеш-ю (утрируя). А по причине совсем не связанной с клиентами. Но решают все проблемы у нас за счет клиентов и граждан - это аксиома.
Ну и даже не беря все это во внимание, может 100 грн., это и оправдано - как то, но задолженность от 20 грн (в буханку хлеба), это уже откровенное жлобство. Сделайте ее от 1000+ или от 3000+.
Для многих карта станет полочной и ни о каком привлечении клиентов здесь речи не может быть. Конечно, у каждого свои интересы, но какие интересы могут быть у банка без клиентов?

Я не знаю всю кухню Альфы, но вот на мой взгляд - украинские банки таки очень сильно подкосил низкий интерчендж. У многих банков модель работы была построена именно на то чтобы выпускать как можно больше карт паралельно стимулируя клиентов делать как можно больше оплат. ИЧ обещали снижать постепенно, и возможно у банков был бы период на то чтобы как-то поменять свои процессы, но война все поламала и в итоге лично мне кажется что Альфа одна из жертв низкого ИЧ. Дело в том что при высоком ИЧ многие банки могли в ус не дуть - он покрывал мелкие огрехи и залеты, но после того как этот источник денежного потока растаял заместить его оказалось не чем - потому как в загоне остались и другие классически-банковские источники доходов - разница между стоимостями привлеченных ресурсов и выданных кредитов, а также курсовые разницы на валютообмене.
И в итоге имхо как раз на примере Альфы мы видим тот сценарий о котором предупреждали банки когда еще только обсуждалось снижение ИЧ - мы идем по пути "матушки-Европы" - где иметь кредитку - роскошь, где за любое удобство - платит клиент и только клиент. Банки нас разбаловали во времена высокого ИЧ - они могли позволить не только кредитовать грейсовиков по сути бесплатно - они еще и предлагали кучу вкусностей в виде кэшбеков, орехов и даже... "кільцекид" (так кажется назывался этот чудный "подарок" в УкрСоцБанке ;)). И хочу ошибится, но теперь боюсь что эта эра Шары закончлась - и действительно банки будут теперь пытаться заставить клиентов платить за все.

Нельзя вот так просто натянуть европейскую банковскую систему на БСУ в текущем ее варианте. Нельзя еще и потому, что уровень доходов населения (даже не учитывая войну) абсолютно несоизмерим, несоизмеримы и социальные механизмы и прочее, прочее.
Сначала нужно что-то дать, построить, укоренить, стабилизировать - потом что-то можно взять. Реверсная ситуация, по которой строятся у нас все процессы - только доить, потому что должны платить, как в Европе, да и под любыми лозунгами - абсурд и путь в никуда. Дотационное государство не может иметь аналогичную систему в том числе БС развитого, экономически самостоятельного. Вот как раз реалии чего мы и наблюдаем и они были бы вне зависимости от войны, только чуть позже. Нет системности процессов, есть глупое их копирование в процессе обогащения элиты за счет определенной прослойки массового клиента. К сожалению банки принимают и сейчас в этом масштабное участие.
Но оплачивать такие аппетиты будет не кому из-за несовершенства всей обвязки процессов социума и банкам придется туго.

Второй момент касательно уровня сервиса, продуктов и общего уровня.
К примеру уровень элитности не нужен для общего сегмента и уровня обычного клиента с обычными ежедневными операциями. Но инновационные банки предлагают к примеру услуги по обеспечению финансовой комфортности. Когда клиент уезжая к примеру в отпуск может быть "уведомлен" об отсутствии необходимости оплаты фитнес-центра или бассейна, с уведомлением самого центра об этом.
Желание же получения комиссионных за любую услугу сама по себе свойственна, но нужно понимать в чем именно состоит эта услуга.
В чем к примеру состоит вводимая услуга "обслуговування картки в рамках розрахункових операцій" за 100 грн.? Целесообразна ли оплата данной суммы если возможна ситуация когда клиент при оплате данной картой, приходит к ситуации, что средства ушли в неизвестном для самого БАНКА направлении и тратит время на поиск средств этих средств? Причем персонал банка достигает такого уровня, что не имеет решения и даже примерного времени решения вопроса клиента...но хочет иметь комиссионные.
Желание получения платы за сервис должна подкрепляться сущностью данного сервиса.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 03 сер, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:26

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Сначала нужно что-то дать, построить, укоренить, стабилизировать - потом что-то можно взять. Реверсная ситуация, по которой строятся у нас все процессы - только доить, потому что должны платить, как в Европе, да и под любыми лозунгами - абсурд и путь в никуда. Дотационное государство не может иметь аналогичную систему в том числе БС развитого, экономически самостоятельного. Вот как раз реалии чего мы и наблюдаем и они были бы вне зависимости от войны, только чуть позже. Нет системности процессов, есть глупое их копирование в процессе обогащения элиты. К сожалению банки принимают и сейчас в этом масштабное участие.

Так в тот то и дело что банки и давали. И долго давали. И так долго давали что смог уже даже сформироваться класс "свинорылов" ;). Но в том то и дело что когда долго дают возникает ощущение что так и должно быть и вводимые 100 грн. комиса считаются чуть ли не посягательством на вашу личную собственность. Но хочу заметить что так было не всегда. В постсоветской Украине - обслуживание в банках не было дешевым. И физические лица не имели массово счетов даже депозитных в принципе. А где были текущие (карт еще не было)- это было платно - слышали такое понятие как плата за РКО - это с тех времен. и платной была каждая платежка. И комуналку никто не платил через банки - почта, какие-то конторы-посредники учреждаемые на местах - да потому что дешево, банки нет - дорого. Даже вклады физ.лиц не были таким массовым явлением. И вот в чем вы правы - да было такое время и у людей банально не было денег, чтобы пользоваться банковскими услугами и поэтому банки должны были изначально начать давать. И прорыв тогда совершил Приват - который именно на ИЧ стал строить свою модель но и предложил удобное и чуть ли не повсеместное обслуживание своих карт, причем выпускаемых часто бесплатно (хотя помню первые его карты - это было дорого и даже очень дорого - поэтому позволить приватовскую карту могли себе единицы - было это в середине 90-х). За приватом в итоге потянулись другие. Все это шло параллельно с появлением денег у более широких слоев населения. И за счет большей массовости банковские продукты стали дешеветь и стали становится более доступными. Но при этом банки и очень много вкладывали - в карточную инфрастуктуру - банкоматы, терминалы, сети, ПО. Поэтому нельзя сказать что банки ничего не давали или что БСУ формировалась на дотационной основе как государство - банки в большей своей массе деньги зарабатывали. Но похоже ситуация поменялась не в лучшую сторону и банки начинают оказываться перед выбором - продолжать существовать но поднимая плату за услуги, либо сворачивать лавочку. Да все это происходит на фоне падения доходов населения - и от того кажется еще более не справедливым. Но боюсь другого пути у БСУ просто может не оказаться
WallNutPen
 
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