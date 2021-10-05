5,5%в долларах и 17% в гривне
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:40
а тем временем ставочки подросли
5,5%в долларах и 17% в гривне
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:51
Хорошо. Но история идет по спирали, видимо уровень в государстве не может обеспечить сейчас большую часть населения необходимой платежеспособностью, чтобы банки смогли отработать вложенное. Я не вижу возможности поднятия уровня комиссионных, вне зависимости от моего желания, для большей части среднестатистичекого клиента.
К тому же должна быть градация в комиссионых платежах для операций на определенные суммы. Больший уровень платит - больше, меньший - меньше. Как это планировалось в государственных масштабах при введении налога на прибыль от депозитов. Но планировалась шкала, а внедрилась общая гребенка, причесать всех в независимости от статуса. Бедные остались бедными, богатые остались богатыми.
Здесь Альфа пошла тем же путем, за 20+ задолженности КЛ - 100-ка, за 100К - 100-ка. Это не верно. И нет желания оплачивать сейчас акцию 80/20 не имея возможности ей воспользоваться ранее.
Вектор справедливости в том числе финансовой нарушается из раза в раз. Можно конечно в ответ стать миллионером, но большинство просто переместится на уровень ниже, то с чего мы начинали - почты, посредники. Если банки решили пойти путем "срезал сливки и будь что будет" - не претендуя на долгожительство и развитие, это их выбор. Но клиента подобным они не привлекут.
п.с. Дополнила свой предыдущий пост, после Вашего ответа.
Додано: Сер 03 сер, 2022 20:34
Только бесполезно На 3+ месяца выгоднее прямо там же Сенсе прикупить ОВГЗ точно так же без депозитарных комисов и и справки о доходах. А ради 5.5% минус налоги класть доллары на 5 лет с риском получить взад гривной по курсу НБУ - это только, если они сильно карман жмут.
Додано: Сер 03 сер, 2022 20:43
Re: Альфа-Банк
Агаа, пусть еще потребуют платить 1..2% за оплату картой
Ну перейду я на нал, упадет покупательская способность (раз в 10 кажись там был мультипликатор по кредитам)..дальше опять вернутся к картам.
Ведь грейсовиков по сути дето 1% от всех заемщиков, но они всегда платят.
Др. дело, шо война просто подкосила БСУ невозвратами и ХИ-банки решили вылезти на тех, хто платит.
Ну и ИМХО у Алки похоже кто-то накосячил с Рассрочками (4 мес войны их зачем-то выдавали) и вот не долго думая нашли способ компенсации. Который просто оттолкнет клиентов через 1..2 мес, но эт будет потом
Додано: Сер 03 сер, 2022 20:45
Re: Альфа-Банк
Интерчейж))) была б там проблема. Если именно по Альфе, то там все довольно просто. В расшифровке РК (статистика регулятивного капитала на 01/07), есть колонка проценты начислены, но не оплачены до 30 дней, и рядом после 30 дней. Так же в той же табл, видно изменение опердохода, и резерва. У розничного портфеля, больше нет высокой доходности. Выручает пока, аномально высокая прибыль задекларированная на 01/02/22. Если посмотреть то это сумма вторая в Стране, в том месяце. Что необычно. Ну и прибыль 21, что ещё держит капитал в рамках требует подтверждения (регулятор это указал). Вообщем простой кейс , генерируется большие убытки каждый месяц минус 300 млн. И их срочно где то нужно взять.
Всё это ещё не последняя новация. Скоро платные СЕП, уверен будет.
|