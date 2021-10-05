WallNutPen написав:

Так в тот то и дело что банки и давали. И долго давали. И так долго давали что смог уже даже сформироваться класс "свинорылов". Но в том то и дело что когда долго дают возникает ощущение что так и должно быть и вводимые 100 грн. комиса считаются чуть ли не посягательством на вашу личную собственность. Но хочу заметить что так было не всегда. В постсоветской Украине - обслуживание в банках не было дешевым. И физические лица не имели массово счетов даже депозитных в принципе. А где были текущие (карт еще не было)- это было платно - слышали такое понятие как плата за РКО - это с тех времен. и платной была каждая платежка. И комуналку никто не платил через банки - почта, какие-то конторы-посредники учреждаемые на местах - да потому что дешево, банки нет - дорого. Даже вклады физ.лиц не были таким массовым явлением. И вот в чем вы правы - да было такое время и у людей банально не было денег, чтобы пользоваться банковскими услугами и поэтому банки должны были изначально начать давать. И прорыв тогда совершил Приват - который именно на ИЧ стал строить свою модель но и предложил удобное и чуть ли не повсеместное обслуживание своих карт, причем выпускаемых часто бесплатно (хотя помню первые его карты - это было дорого и даже очень дорого - поэтому позволить приватовскую карту могли себе единицы - было это в середине 90-х). За приватом в итоге потянулись другие. Все это шло параллельно с появлением денег у более широких слоев населения. И за счет большей массовости банковские продукты стали дешеветь и стали становится более доступными. Но при этом банки и очень много вкладывали - в карточную инфрастуктуру - банкоматы, терминалы, сети, ПО. Поэтому нельзя сказать что банки ничего не давали или что БСУ формировалась на дотационной основе как государство - банки в большей своей массе деньги зарабатывали. Но похоже ситуация поменялась не в лучшую сторону и банки начинают оказываться перед выбором - продолжать существовать но поднимая плату за услуги, либо сворачивать лавочку. Да все это происходит на фоне падения доходов населения - и от того кажется еще более не справедливым. Но боюсь другого пути у БСУ просто может не оказаться