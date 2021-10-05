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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 395396397398

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:40

а тем временем ставочки подросли
5,5%в долларах и 17% в гривне
https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:51

  WallNutPen написав:Так в тот то и дело что банки и давали. И долго давали. И так долго давали что смог уже даже сформироваться класс "свинорылов" ;). Но в том то и дело что когда долго дают возникает ощущение что так и должно быть и вводимые 100 грн. комиса считаются чуть ли не посягательством на вашу личную собственность. Но хочу заметить что так было не всегда. В постсоветской Украине - обслуживание в банках не было дешевым. И физические лица не имели массово счетов даже депозитных в принципе. А где были текущие (карт еще не было)- это было платно - слышали такое понятие как плата за РКО - это с тех времен. и платной была каждая платежка. И комуналку никто не платил через банки - почта, какие-то конторы-посредники учреждаемые на местах - да потому что дешево, банки нет - дорого. Даже вклады физ.лиц не были таким массовым явлением. И вот в чем вы правы - да было такое время и у людей банально не было денег, чтобы пользоваться банковскими услугами и поэтому банки должны были изначально начать давать. И прорыв тогда совершил Приват - который именно на ИЧ стал строить свою модель но и предложил удобное и чуть ли не повсеместное обслуживание своих карт, причем выпускаемых часто бесплатно (хотя помню первые его карты - это было дорого и даже очень дорого - поэтому позволить приватовскую карту могли себе единицы - было это в середине 90-х). За приватом в итоге потянулись другие. Все это шло параллельно с появлением денег у более широких слоев населения. И за счет большей массовости банковские продукты стали дешеветь и стали становится более доступными. Но при этом банки и очень много вкладывали - в карточную инфрастуктуру - банкоматы, терминалы, сети, ПО. Поэтому нельзя сказать что банки ничего не давали или что БСУ формировалась на дотационной основе как государство - банки в большей своей массе деньги зарабатывали. Но похоже ситуация поменялась не в лучшую сторону и банки начинают оказываться перед выбором - продолжать существовать но поднимая плату за услуги, либо сворачивать лавочку. Да все это происходит на фоне падения доходов населения - и от того кажется еще более не справедливым. Но боюсь другого пути у БСУ просто может не оказаться

Хорошо. Но история идет по спирали, видимо уровень в государстве не может обеспечить сейчас большую часть населения необходимой платежеспособностью, чтобы банки смогли отработать вложенное. Я не вижу возможности поднятия уровня комиссионных, вне зависимости от моего желания, для большей части среднестатистичекого клиента.
К тому же должна быть градация в комиссионых платежах для операций на определенные суммы. Больший уровень платит - больше, меньший - меньше. Как это планировалось в государственных масштабах при введении налога на прибыль от депозитов. Но планировалась шкала, а внедрилась общая гребенка, причесать всех в независимости от статуса. Бедные остались бедными, богатые остались богатыми.
Здесь Альфа пошла тем же путем, за 20+ задолженности КЛ - 100-ка, за 100К - 100-ка. Это не верно. И нет желания оплачивать сейчас акцию 80/20 не имея возможности ей воспользоваться ранее.
Вектор справедливости в том числе финансовой нарушается из раза в раз. Можно конечно в ответ стать миллионером, но большинство просто переместится на уровень ниже, то с чего мы начинали - почты, посредники. Если банки решили пойти путем "срезал сливки и будь что будет" - не претендуя на долгожительство и развитие, это их выбор. Но клиента подобным они не привлекут.

п.с. Дополнила свой предыдущий пост, после Вашего ответа.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:34

  uaprofi написав:а тем временем ставочки подросли
5,5%в долларах и 17% в гривне
https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf

Только бесполезно :P На 3+ месяца выгоднее прямо там же Сенсе прикупить ОВГЗ точно так же без депозитарных комисов и и справки о доходах. А ради 5.5% минус налоги класть доллары на 5 лет с риском получить взад гривной по курсу НБУ - это только, если они сильно карман жмут.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:43

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:банки будут теперь пытаться заставить клиентов платить за все.
Агаа, пусть еще потребуют платить 1..2% за оплату картой :mrgreen:
Ну перейду я на нал, упадет покупательская способность (раз в 10 кажись там был мультипликатор по кредитам)..дальше опять вернутся к картам.
Ведь грейсовиков по сути дето 1% от всех заемщиков, но они всегда платят.
Др. дело, шо война просто подкосила БСУ невозвратами и ХИ-банки решили вылезти на тех, хто платит.
Ну и ИМХО у Алки похоже кто-то накосячил с Рассрочками (4 мес войны их зачем-то выдавали) и вот не долго думая нашли способ компенсации. Который просто оттолкнет клиентов через 1..2 мес, но эт будет потом :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:45

Re: Альфа-Банк

Интерчейж))) была б там проблема. Если именно по Альфе, то там все довольно просто. В расшифровке РК (статистика регулятивного капитала на 01/07), есть колонка проценты начислены, но не оплачены до 30 дней, и рядом после 30 дней. Так же в той же табл, видно изменение опердохода, и резерва. У розничного портфеля, больше нет высокой доходности. Выручает пока, аномально высокая прибыль задекларированная на 01/02/22. Если посмотреть то это сумма вторая в Стране, в том месяце. Что необычно. Ну и прибыль 21, что ещё держит капитал в рамках требует подтверждения (регулятор это указал). Вообщем простой кейс , генерируется большие убытки каждый месяц минус 300 млн. И их срочно где то нужно взять.
Всё это ещё не последняя новация. Скоро платные СЕП, уверен будет.
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:13

qreaton
Ещё и плату по пакетным картам скоро наверное вернут.
lara_08
 
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