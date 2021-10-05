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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 396397398399

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:59

По депозиту "Максимальный", как я понял, если частично снимаешь деньги, то на сумму, которую снимаешь начисляется 10% за весь срок депозита, а не за последний месяц?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:22

  AZTECA написав:По депозиту "Максимальный", как я понял, если частично снимаешь деньги, то на сумму, которую снимаешь начисляется 10% за весь срок депозита, а не за последний месяц?

Интересно, откуда такое понимание, когда даже в рекламной листовке приведён пример: "Хочеш закрити депозит, наприклад, на 5-й місяць? Отримуй 14% річних — за чотири місяці, 10% річних — за неповний п'ятий" ? Соглашусь, что это не частичное снятие, но не вижу принципиальной разницы.

Хотя учитывая логику, по которой кнопочка "Тарифи та умови" сразу под информацией о депозите ведёт на условия пакеток, я не удивлюсь любому :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:22

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:И хочу ошибится, но теперь боюсь что эта эра Шары закончлась - и действительно банки будут теперь пытаться заставить клиентов платить за все.

Думаю ваші роздуми в цілому вірні , але передчасні висновки )...те що банки хочуть зняти побільше шерсті з овечок - то не новина взагалі , коли банки цього не хотіли ? от тільки їх(банків) забаганки матимуть шанси на реалізацію в тому випадку коли економіка країни буде на висоті ...а доходи пересічного клієнта будуть теж належного рівня....а в теперрішній час бажання побрити клієнта на додаткові витрати закінчаться різким закриттям того продукту через який клієнту банк полізе в кишеню )....А таки ж відомо...утримати клієнта коштує набанато менше , ніж пізніше його знову зазивати плюшками назад до банку )....тому - маркетингу потрібно добре думати - перед тим як накидати нові платні послуги.
-VICTOR-
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