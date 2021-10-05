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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 22:59
По депозиту "Максимальный", как я понял, если частично снимаешь деньги, то на сумму, которую снимаешь начисляется 10% за весь срок депозита, а не за последний месяц?
Додано: Сер 03 сер, 2022 23:22
Интересно, откуда такое понимание, когда даже в
Хотя учитывая логику, по которой кнопочка "Тарифи та умови" сразу под информацией о депозите ведёт на условия пакеток, я не удивлюсь любому
Додано: Сер 03 сер, 2022 23:22
Re: Альфа-Банк
Думаю ваші роздуми в цілому вірні , але передчасні висновки )...те що банки хочуть зняти побільше шерсті з овечок - то не новина взагалі , коли банки цього не хотіли ? от тільки їх(банків) забаганки матимуть шанси на реалізацію в тому випадку коли економіка країни буде на висоті ...а доходи пересічного клієнта будуть теж належного рівня....а в теперрішній час бажання побрити клієнта на додаткові витрати закінчаться різким закриттям того продукту через який клієнту банк полізе в кишеню )....А таки ж відомо...утримати клієнта коштує набанато менше , ніж пізніше його знову зазивати плюшками назад до банку )....тому - маркетингу потрібно добре думати - перед тим як накидати нові платні послуги.
Додано: Чет 04 сер, 2022 08:51
Re: Альфа-Банк
Обновление вышло приложения на iOS,ждем пуш о возврате кредитного лимита.
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:33
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:46
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:52
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:53
Повернення кредитів. Sense надішле пуш про ті, що будуть вам доступні. - Віддалена реструктуризація. Доступна прямо в Sense - цифровий банк надішле пуш усім, чиї кредити підходять під програму
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:58
Додано: Чет 04 сер, 2022 10:09
Re: Альфа-Банк
Sense окантузило. Alfa-Mobile выручает.
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