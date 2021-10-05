RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:59

По депозиту "Максимальный", как я понял, если частично снимаешь деньги, то на сумму, которую снимаешь начисляется 10% за весь срок депозита, а не за последний месяц?
AZTECA
 
Повідомлень: 54
З нами з: 28.02.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:22

  AZTECA написав:По депозиту "Максимальный", как я понял, если частично снимаешь деньги, то на сумму, которую снимаешь начисляется 10% за весь срок депозита, а не за последний месяц?

Интересно, откуда такое понимание, когда даже в рекламной листовке приведён пример: "Хочеш закрити депозит, наприклад, на 5-й місяць? Отримуй 14% річних — за чотири місяці, 10% річних — за неповний п'ятий" ? Соглашусь, что это не частичное снятие, но не вижу принципиальной разницы.

Хотя учитывая логику, по которой кнопочка "Тарифи та умови" сразу под информацией о депозите ведёт на условия пакеток, я не удивлюсь любому :lol:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 23:22

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:И хочу ошибится, но теперь боюсь что эта эра Шары закончлась - и действительно банки будут теперь пытаться заставить клиентов платить за все.

Думаю ваші роздуми в цілому вірні , але передчасні висновки )...те що банки хочуть зняти побільше шерсті з овечок - то не новина взагалі , коли банки цього не хотіли ? от тільки їх(банків) забаганки матимуть шанси на реалізацію в тому випадку коли економіка країни буде на висоті ...а доходи пересічного клієнта будуть теж належного рівня....а в теперрішній час бажання побрити клієнта на додаткові витрати закінчаться різким закриттям того продукту через який клієнту банк полізе в кишеню )....А таки ж відомо...утримати клієнта коштує набанато менше , ніж пізніше його знову зазивати плюшками назад до банку )....тому - маркетингу потрібно добре думати - перед тим як накидати нові платні послуги.
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7242
З нами з: 15.08.12
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:51

Re: Альфа-Банк

Обновление вышло приложения на iOS,ждем пуш о возврате кредитного лимита.
orange2021md
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.08.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:33

  orange2021md написав:Обновление вышло приложения на iOS,ждем пуш о возврате кредитного лимита.

При чем тут обноаление, если пуши и до этого прекрасно приходили🤣
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:46

  lara_08 написав:qreaton
Ещё и плату по пакетным картам скоро наверное вернут.


ну, по вайту 8 грн. уже списали ((
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 11.03.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:52

Re: Альфа-Банк

  LEXX написав:ну, по вайту 8 грн. уже списали ((

за що ? не пам'ятаю там такого тарифу :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 920
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:53

Повернення кредитів. Sense надішле пуш про ті, що будуть вам доступні. - Віддалена реструктуризація. Доступна прямо в Sense - цифровий банк надішле пуш усім, чиї кредити підходять під програму
orange2021md
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.08.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:58

  Kalgan написав:
  LEXX написав:ну, по вайту 8 грн. уже списали ((

за що ? не пам'ятаю там такого тарифу :?:


за то, что редко с полки достаю...
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 11.03.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:09

Re: Альфа-Банк

Sense окантузило. Alfa-Mobile выручает.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4628
З нами з: 08.03.18
Подякував: 493 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 397398399400>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, ihorsic, kostya77, motosmile і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Конкорд 1 ... 7, 8, 9
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
86 127594
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 сер, 2022 10:51
Rebel
Банк Січ 1 ... 8, 9, 10
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
95 26740
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 сер, 2022 10:42
nord
Банк Власний Рахунок 1 ... 59, 60, 61
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
608 530112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 23:12
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1104)
04.08.2022 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.