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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:09

  LEXX написав:за то, что редко с полки достаю...

І яким це боком до абонки, про яку тут написали? Аби щось ляпнути. Якщо з'їло залишок ща неактивність, то хто вам заважав вивести ті нещасні 8 грн.
Striker
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  #<1 ... 397398399400
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