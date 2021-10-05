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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 10:09
LEXX написав:
за то, что редко с полки достаю...
І яким це боком до абонки, про яку тут написали? Аби щось ляпнути. Якщо з'їло залишок ща неактивність, то хто вам заважав вивести ті нещасні 8 грн.
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