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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:09

  LEXX написав:за то, что редко с полки достаю...

І яким це боком до абонки, про яку тут написали? Аби щось ляпнути. Якщо з'їло залишок ща неактивність, то хто вам заважав вивести ті нещасні 8 грн.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:04

Друзі, підкажіть по нововведенню тарифа https://alfabank.ua/upload/zmina-tarifi ... 010822.pdf 100 грн. на кредитки.

Якщо наприклад 25го числа заліз в кредитний ліміт, потратив там 20+ гривен, то 1го числа наступного місяця банк спише 100 гривень?


p.s.
а то коли читаю ці банківську термінологію то в мене бубух з мізками відбувається :mrgreen:
включає санкціоновану, прострочену,
несанкціоновану заборгованість та проценти, які нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за
поточний Розрахунковий період.
root
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:20

  Striker написав:
  LEXX написав:за то, что редко с полки достаю...

І яким це боком до абонки, про яку тут написали? Аби щось ляпнути. Якщо з'їло залишок ща неактивність, то хто вам заважав вивести ті нещасні 8 грн.


8 грн. в мес. - 96 грн. в год ((
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:30

Альфа продолжает "приятно" удивлять. С 1.08.2022 недоступны категории для выбора в Cash'U Club. Написал в поддержку почему, ответ удивил:
" У вас йде прощення боргу по кредитній картці і є просрочка, через це немає категорій. Подала запит, прошу очікувати рішення".
Думаю, откуда у меня могла взяться просрочка, оказывается что карты, которые я погасил в рамках акции 80% на 20% теперь у меня в просрочках, а по условиям программы Cash'U бонусы в таком случае мне не положены. Альфа вы там совсем ку-кухой поехали? ))
DjPavel
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:33

  root написав:Друзі, підкажіть по нововведенню тарифа https://alfabank.ua/upload/zmina-tarifi ... 010822.pdf 100 грн. на кредитки.

Якщо наприклад 25го числа заліз в кредитний ліміт, потратив там 20+ гривен, то 1го числа наступного місяця банк спише 100 гривень?


p.s.
а то коли читаю ці банківську термінологію то в мене бубух з мізками відбувається :mrgreen:
включає санкціоновану, прострочену,
несанкціоновану заборгованість та проценти, які нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за
поточний Розрахунковий період.


Коли у вас розрахункова дата? 01 число? тоді так.

А якщо РД 15 числа, то спише 15 числа наступного місяця..
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:36

  Viz написав:Коли у вас розрахункова дата? 01 число? тоді так.

А якщо РД 15 числа, то спише 15 числа наступного місяця..

розрахункова дата - це що за звір? :oops:
root
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:39

root

дата укладення договору (в сенсі чи в паперах гляньте)... тоді, коли формується заборгованість до погашення..
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:42

  LEXX написав:8 грн. в мес. - 96 грн. в год ((

Що, Альфа в мінус списує з пакетки? І нащо було оформлювати, щоб півроку не користуватися карткою? Один раз на півроку поповнити на 10 грн і відразу вивести для активності віра, мабуть, не дозволяє?

Звідки цифра 8 грн?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:42

Збільшити кредитний ліміт...)))

В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО .... :lol:

і це після абонки... :D

А по хамону тиша.
Viz
 
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