Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 10:09
LEXX написав:
за то, что редко с полки достаю...
І яким це боком до абонки, про яку тут написали? Аби щось ляпнути. Якщо з'їло залишок ща неактивність, то хто вам заважав вивести ті нещасні 8 грн.
Striker
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:04
Друзі, підкажіть по нововведенню тарифа
https://alfabank.ua/upload/zmina-tarifi ... 010822.pdf
100 грн. на кредитки.
Якщо наприклад 25го числа заліз в кредитний ліміт, потратив там 20+ гривен, то 1го числа наступного місяця банк спише 100 гривень?
p.s.
а то коли читаю ці банківську термінологію то в мене бубух з мізками відбувається
включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та проценти, які нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за поточний Розрахунковий період.
root
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:20
Striker написав: LEXX написав:
за то, что редко с полки достаю...
І яким це боком до абонки, про яку тут написали? Аби щось ляпнути. Якщо з'їло залишок ща неактивність, то хто вам заважав вивести ті нещасні 8 грн.
8 грн. в мес. - 96 грн. в год ((
LEXX
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:30
Альфа продолжает "приятно" удивлять. С 1.08.2022 недоступны категории для выбора в Cash'U Club. Написал в поддержку почему, ответ удивил:
" У вас йде прощення боргу по кредитній картці і є просрочка, через це немає категорій. Подала запит, прошу очікувати рішення". Думаю, откуда у меня могла взяться просрочка, оказывается что карты, которые я погасил в рамках акции 80% на 20% теперь у меня в просрочках, а по условиям программы Cash'U бонусы в таком случае мне не положены. Альфа вы там совсем ку-кухой поехали? ))
DjPavel
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:33
root написав:
Друзі, підкажіть по нововведенню тарифа
https://alfabank.ua/upload/zmina-tarifi ... 010822.pdf
100 грн. на кредитки.
Якщо наприклад 25го числа заліз в кредитний ліміт, потратив там 20+ гривен, то 1го числа наступного місяця банк спише 100 гривень?
p.s.
а то коли читаю ці банківську термінологію то в мене бубух з мізками відбувається
включає санкціоновану, прострочену, несанкціоновану заборгованість та проценти, які нараховуються на залишок заборгованості на картковому рахунку за поточний Розрахунковий період.
Коли у вас розрахункова дата? 01 число? тоді так.
А якщо РД 15 числа, то спише 15 числа наступного місяця..
Viz
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:36
Viz написав:
Коли у вас розрахункова дата? 01 число? тоді так.
А якщо РД 15 числа, то спише 15 числа наступного місяця..
розрахункова дата - це що за звір?
root
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:39
root дата укладення договору (в сенсі чи в паперах гляньте)... тоді, коли формується заборгованість до погашення..
Viz
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:42
LEXX написав:
8 грн. в мес. - 96 грн. в год ((
Що, Альфа в мінус списує з пакетки? І нащо було оформлювати, щоб півроку не користуватися карткою? Один раз на півроку поповнити на 10 грн і відразу вивести для активності віра, мабуть, не дозволяє?
Звідки цифра 8 грн?
Striker
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:42
В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО ....
і це після абонки...
А по хамону тиша.
Viz
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:50
Viz написав:
В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО ....
Ну, і нафіг він тепер потрібен? Через місяць гасю всі кредитки, крім розстрочок, і " ̶р̶у̶с̶с̶к̶і̶й̶ ̶в̶а̶є̶н̶н̶и̶й̶ ̶.̶.̶.̶Алка - іді на..й". А для того, щоб швидше дійшло до Аллюськи, відміню пролонгацію місячного депо в грн з 14% і зніму всі куплені до війни євро з Fast card. Цікаво, мій перс мен після цього не буде дзвонити і питати, чого в мене на всіх рахунках стало 0.
Striker
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