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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 398399400401

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Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:58

  Striker написав:
  Viz написав:В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО ....

Ну, і нафіг він тепер потрібен? Через місяць гасю всі кредитки, крім розстрочок, і " ̶р̶у̶с̶с̶к̶і̶й̶ ̶в̶а̶є̶н̶н̶и̶й̶ ̶.̶.̶.̶Алка - іді на..й". А для того, щоб швидше дійшло до Аллюськи, відміню пролонгацію місячного депо в грн з 14% і зніму всі куплені до війни євро з Fast card. Цікаво, мій перс мен після цього не буде дзвонити і питати, чого в мене на всіх рахунках стало 0.

Залежить звичайно від персмена. Але мій у схожій ситуації не телефонував
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:39

Re: Альфа-Банк

Чи працює Сенс зараз -в мене не виходить гроші відправити? Спробував МАБ -те ж саме...
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:41

  Бекас написав:Чи працює Сенс зараз -в мене не виходить гроші відправити? Спробував МАБ -те ж саме...

Майже ні в кого не працює уже кілька годин. Збій у системі. Все ніяк не полагодять
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:10

Сенс заработал. Появилась кнопка " увеличить кред.лимит", потом прочитала про абонку ,получается реально пользоваться кредитом бесплатно можно только до 30 дней.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:14

  Striker написав:
  LEXX написав:8 грн. в мес. - 96 грн. в год ((

Що, Альфа в мінус списує з пакетки? І нащо було оформлювати, щоб півроку не користуватися карткою? Один раз на півроку поповнити на 10 грн і відразу вивести для активності віра, мабуть, не дозволяє?

Звідки цифра 8 грн?


прежде чем умничать - изучи тарифы ... (альфа-чек)
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:28

  Tat_888 написав:Сенс заработал...

З перебоями він "працює" 8)
root
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:43

  LEXX написав:прежде чем умничать - изучи тарифы ... (альфа-чек)

Так Альфа-Чек 25 грн.(1 usd, 1 euro)/міс., а не 8 грн. Це ти "умничаешь" і пишеш якусь маячню.
Striker
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