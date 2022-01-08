Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 12:58
Striker написав: Viz написав:
В сенсі в Максимки з явилась кнопка ЗБІЛЬШИТИ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ ДО ....
Ну, і нафіг він тепер потрібен? Через місяць гасю всі кредитки, крім розстрочок, і " ̶р̶у̶с̶с̶к̶і̶й̶ ̶в̶а̶є̶н̶н̶и̶й̶ ̶.̶.̶.̶Алка - іді на..й". А для того, щоб швидше дійшло до Аллюськи, відміню пролонгацію місячного депо в грн з 14% і зніму всі куплені до війни євро з Fast card. Цікаво, мій перс мен після цього не буде дзвонити і питати, чого в мене на всіх рахунках стало 0.
Залежить звичайно від персмена. Але мій у схожій ситуації не телефонував
WallNutPen
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Додано: Чет 04 сер, 2022 13:39
Чи працює Сенс зараз -в мене не виходить гроші відправити? Спробував МАБ -те ж саме...
Бекас
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Додано: Чет 04 сер, 2022 13:41
Бекас написав:
Чи працює Сенс зараз -в мене не виходить гроші відправити? Спробував МАБ -те ж саме...
Майже ні в кого не працює уже кілька годин. Збій у системі. Все ніяк не полагодять
WallNutPen
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Додано: Чет 04 сер, 2022 14:10
Сенс заработал. Появилась кнопка " увеличить кред.лимит", потом прочитала про абонку ,получается реально пользоваться кредитом бесплатно можно только до 30 дней.
Tat_888
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Додано: Чет 04 сер, 2022 14:14
Striker написав: LEXX написав:
8 грн. в мес. - 96 грн. в год ((
Що, Альфа в мінус списує з пакетки? І нащо було оформлювати, щоб півроку не користуватися карткою? Один раз на півроку поповнити на 10 грн і відразу вивести для активності віра, мабуть, не дозволяє?
Звідки цифра 8 грн?
прежде чем умничать - изучи тарифы ... (альфа-чек)
LEXX
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Додано: Чет 04 сер, 2022 14:43
LEXX написав:
прежде чем умничать - изучи тарифы ... (альфа-чек)
Так Альфа-Чек 25 грн.(1 usd, 1 euro)/міс., а не
8
грн. Це ти "умничаешь" і пишеш якусь маячню.
Striker
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Додано: Чет 04 сер, 2022 19:45
2,9% по легкій россрочці коли ввели?
BBC
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:33
BBC, за оформление или каждый месяц? Пока новостей с изменениями по такой рассрочке нет. Но в новой версии появился пунктик одноразовой мзды за оформление рассрочки... ps Возврат кредитных лимитов и, вроде как, перераспределение кредитного лимита доступно для RED, RED Cash и Вигода. По Cameleon точно нет, Travel тоже в пролёте.
Howl
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:37
Howl написав: BBC
, за оформление или каждый месяц? Пока новостей с изменениями по такой рассрочке нет. Но в новой версии появился пунктик одноразовой мзды за оформление рассрочки...
ps Возврат кредитных лимитов и, вроде как, перераспределение кредитного лимита доступно для RED, RED Cash и Вигода. По Cameleon точно нет, Travel тоже в пролёте.
Перераспределение достурно еще по Конекту.
2,9% ежемесячно.
Новость нашел.
https://alfabank.ua/news/umovi-programi ... a-na-kartu
BBC
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