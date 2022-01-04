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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:39

Нее, шото было по изменениям в Легкой рассрочке вот недавно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:11

  DjPavel написав:Альфа продолжает "приятно" удивлять. С 1.08.2022 недоступны категории для выбора в Cash'U Club. Написал в поддержку почему, ответ удивил:
" У вас йде прощення боргу по кредитній картці і є просрочка, через це немає категорій. Подала запит, прошу очікувати рішення".
Думаю, откуда у меня могла взяться просрочка, оказывается что карты, которые я погасил в рамках акции 80% на 20% теперь у меня в просрочках, а по условиям программы Cash'U бонусы в таком случае мне не положены. Альфа вы там совсем ку-кухой поехали? ))


так и знал, что оно что-то такое выкинет (с)Жмурки
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:30

Такий собі штрафбат! :)))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?
root
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:57

  root написав:Такий собі штрафбат! :)))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?

Как сказать. В нынешних условиях стремительной девальвации гривны и дорогого рефинанса получить 80%, но сейчас вполне возможно, что выгоднее, чем 100% и кредитный комис, но потом. Это если ещё потом что-то получить, а то в военное время многие долги принято списывать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 23:19

Не знаю, не захищаю банк але як по мені то він відносно компромісною кров'ю зробив для себе очищення від проблемників. І звісно він має повне право відсторонити цих штрафників від плюшок в вигляді кешбеків. За чий рахунок пропонуєте банкет? ;)
root
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  #<1 ... 399400401402
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