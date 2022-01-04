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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:39
Нее, шото было по изменениям в Легкой рассрочке вот недавно
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Додано: Чет 04 сер, 2022 22:11
DjPavel написав:
Альфа продолжает "приятно" удивлять. С 1.08.2022 недоступны категории для выбора в Cash'U Club. Написал в поддержку почему, ответ удивил:
" У вас йде прощення боргу по кредитній картці і є просрочка, через це немає категорій. Подала запит, прошу очікувати рішення".
Думаю, откуда у меня могла взяться просрочка, оказывается что карты, которые я погасил в рамках акции 80% на 20% теперь у меня в просрочках, а по условиям программы Cash'U бонусы в таком случае мне не положены. Альфа вы там совсем ку-кухой поехали? ))
так и знал, что оно что-то такое выкинет (с)Жмурки
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cohan
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Додано: Чет 04 сер, 2022 22:30
Такий собі штрафбат!
))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?
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root
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Додано: Чет 04 сер, 2022 22:57
root написав:
Такий собі штрафбат!
))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?
Как сказать. В нынешних условиях стремительной девальвации гривны и дорогого рефинанса получить 80%, но сейчас вполне возможно, что выгоднее, чем 100% и кредитный комис, но потом. Это если ещё потом что-то получить, а то в военное время многие долги принято списывать.
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