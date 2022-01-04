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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:11
так и знал, что оно что-то такое выкинет (с)Жмурки
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:30
Такий собі штрафбат! ))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:57
Как сказать. В нынешних условиях стремительной девальвации гривны и дорогого рефинанса получить 80%, но сейчас вполне возможно, что выгоднее, чем 100% и кредитный комис, но потом. Это если ещё потом что-то получить, а то в военное время многие долги принято списывать.
Додано: Чет 04 сер, 2022 23:19
Не знаю, не захищаю банк але як по мені то він відносно компромісною кров'ю зробив для себе очищення від проблемників. І звісно він має повне право відсторонити цих штрафників від плюшок в вигляді кешбеків. За чий рахунок пропонуєте банкет?
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