Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:15

root написав: Не знаю, не захищаю банк але як по мені то він відносно компромісною кров'ю зробив для себе очищення від проблемників. І звісно він має повне право відсторонити цих штрафників від плюшок в вигляді кешбеків. За чий рахунок пропонуєте банкет? Не знаю, не захищаю банк але як по мені то він відносно компромісною кров'ю зробив для себе очищення від проблемників. І звісно він має повне право відсторонити цих штрафників від плюшок в вигляді кешбеків. За чий рахунок пропонуєте банкет?

О каких проблемниках речь? У меня было кредитных карт в банке с общим лимитом более 500 тыс. грн. Все всегда исправно гасились и были в грейсе. Банк предложил 80% погасить и 20% простить, при этом не упоминая никаких доп условий в виде отсутствия кешбэка или наличия просрочек. Если бы не предложил, я бы и дальше гасил кредитки в грейсе. Ну раз предложил, грех не воспользоваться прощением почти 100к гривен - поддержал банк так сказать в трудную минуту. А теперь начались какие-то откровенно "шуллерские" истории со стороны банка. И это уже не говорю о том, что банк до сих пор не предоставил справки о закрытии счетов (хотя уже по условиям акции обязан был это сделать давно), как и то, что по факту счета до сих пор не закрыты. Это кстати можно проверить - если заказать справку по счету в приложении.