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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:11
так и знал, что оно что-то такое выкинет (с)Жмурки
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:30
Такий собі штрафбат! ))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:57
Как сказать. В нынешних условиях стремительной девальвации гривны и дорогого рефинанса получить 80%, но сейчас вполне возможно, что выгоднее, чем 100% и кредитный комис, но потом. Это если ещё потом что-то получить, а то в военное время многие долги принято списывать.
Додано: Чет 04 сер, 2022 23:19
Не знаю, не захищаю банк але як по мені то він відносно компромісною кров'ю зробив для себе очищення від проблемників. І звісно він має повне право відсторонити цих штрафників від плюшок в вигляді кешбеків. За чий рахунок пропонуєте банкет?
Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:15
О каких проблемниках речь? У меня было кредитных карт в банке с общим лимитом более 500 тыс. грн. Все всегда исправно гасились и были в грейсе. Банк предложил 80% погасить и 20% простить, при этом не упоминая никаких доп условий в виде отсутствия кешбэка или наличия просрочек. Если бы не предложил, я бы и дальше гасил кредитки в грейсе. Ну раз предложил, грех не воспользоваться прощением почти 100к гривен - поддержал банк так сказать в трудную минуту. А теперь начались какие-то откровенно "шуллерские" истории со стороны банка. И это уже не говорю о том, что банк до сих пор не предоставил справки о закрытии счетов (хотя уже по условиям акции обязан был это сделать давно), как и то, что по факту счета до сих пор не закрыты. Это кстати можно проверить - если заказать справку по счету в приложении.
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