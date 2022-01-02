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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:11
так и знал, что оно что-то такое выкинет (с)Жмурки
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:30
Такий собі штрафбат! ))) ну а що хотіли щоб за вас частку борга прикрили і залишили все як було? Халява?
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:57
Как сказать. В нынешних условиях стремительной девальвации гривны и дорогого рефинанса получить 80%, но сейчас вполне возможно, что выгоднее, чем 100% и кредитный комис, но потом. Это если ещё потом что-то получить, а то в военное время многие долги принято списывать.
Додано: Чет 04 сер, 2022 23:19
Не знаю, не захищаю банк але як по мені то він відносно компромісною кров'ю зробив для себе очищення від проблемників. І звісно він має повне право відсторонити цих штрафників від плюшок в вигляді кешбеків. За чий рахунок пропонуєте банкет?
Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:15
О каких проблемниках речь? У меня было кредитных карт в банке с общим лимитом более 500 тыс. грн. Все всегда исправно гасились и были в грейсе. Банк предложил 80% погасить и 20% простить, при этом не упоминая никаких доп условий в виде отсутствия кешбэка или наличия просрочек. Если бы не предложил, я бы и дальше гасил кредитки в грейсе. Ну раз предложил, грех не воспользоваться прощением почти 100к гривен - поддержал банк так сказать в трудную минуту. А теперь начались какие-то откровенно "шуллерские" истории со стороны банка. И это уже не говорю о том, что банк до сих пор не предоставил справки о закрытии счетов (хотя уже по условиям акции обязан был это сделать давно), как и то, что по факту счета до сих пор не закрыты. Это кстати можно проверить - если заказать справку по счету в приложении.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:43
DjPavel банк безусловно обещал закрыть кредитные карты и счета к ним в рамках акции прощения долга 20/80. Но потом видимо им стало жаль портить свою статистику по выпущенным картам и они решили карты и счета не закрывать. Что касается справок - справки они обещали не о закрытии счета а о прощении долга. И поначалу они даже рассылали их по почте. Но на самом деле это дорого - одно заказное письмо обходилось банку больше 50 грн. Поэтому банк поменял тактику и по долгам прощенным примерно с середины мая справку можно получить в отделении о чем банк уведомлял пушами. И наконец о орехах кэшью. Я так понимаю что вам просто банально не повезло. Допускаю что вы воспользовались акцией довольно поздно. Дело в том что похоже сама процедура прощения в банке не такая быстрая как хотелось - к примеру мои долги прощались почти полтора месяца. Но поскольку я начал крайнюю процедуру в середине мая то по всем моим кредиткам процедура была завершена до возобновления программы кэшью 1 июля. А до этого я так понимаю долг числился в банке как просроченный. Но на 1 июля долга уже не числилось за мной никакого - поэтому орехи кэшью мне не ограничивали ни коим образом. Ну а ваше прощение по видимому было оформлено позже и процедура не была завершена до 1.07.2022. А у банка действительно в правилах кешью есть оговорки о просрочках. Поэтому программа отключила вам орехи автоматически.
И ещё такой момент я понимаю почему банку всем прощенцами в процессе процедуры "рисовал" просрочку (хорошо ещё рейтинг в БКИ не портил). Дело в том что я так понимаю по налоговым делам прощать можно долг только просроченный. Причем скорее всего с просрочкой 30+ дней. Поэтому и такая длинная процедура. Вы ведь наверняка пользовались процедурой будучи в грейсе, но банку надо было дождаться минимум прохождения двух РД, чтобы иметь право простить долг.
Понимаю что мои разъяснения вам в вашей ситуации совсем не помогут, но для понимания процессов в банке и почему он поступил именно так - решил написать
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